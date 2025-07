Jorelyn Carabalí, alma y corazón de la selección femenina

Jorelyn Carabalí es la líder de la defensa de la selección femenina de Colombia, en la Copa América de Ecuador 2025. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Lo primero que hace Jorelyn Carabalí al despertarse es darle gracias a Dios por haberle puesto un balón de fútbol en su camino. Se siente privilegiada por hacer lo que le gusta y porque gracias al deporte salió adelante. Admite que su camino hacia el éxito no ha sido fácil, pero que “aquellos que no tienen los días de lucha no conocerán los días de gloria”.

La zaguera nacida en Jamundí hace 28 años, juega desde hace dos temporadas en el Brighton de Inglaterra y es una de las referentes de la selección de Colombia. Su aporte fue fundamental...