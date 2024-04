Jugadora de la selección femenina se lesionó y se pierde los Olímpicos de París

Lorena Bedoya (izq) se perderá los Juegos Olímpicos de París 2024 por lesión. Foto: Portafolio

Pese a la victoria del pasado sábado ante México (1-0) en un amistoso que sirve como preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024, pues en la previa del duelo se confirmó una mala noticia para la selección femenina de Colombia: una de sus habituales inicialistas se lesionó de gravedad.

Se trata de Lorena Bedoya, volante de primera línea nacida hace 26 años en Bello, Antioquia, quien se venía desempeñando en la liga de Brasil, donde tenía bastante continuidad con el Real Brasilia. Estará entre seis y ocho meses por fuera de las canchas por una lesión de ligamento cruzado.

❤️🇨🇴 Las jugadoras de Colombia le rindieron homenaje a Lorena Bedoya por su rotura de LCA, en la previa de su amistoso de ayer ante México.



Es la segunda baja por esta lesión en el combinado cafetero este año, tras la de la portera Catalina Pérez. pic.twitter.com/Ca7TbcpJHb — Mundo Pelota (@mundopelotanet) April 7, 2024

“Hoy le pondré una pequeña pausa a mis sueños. Muy triste por la lesión que acabo de sufrir y porque me perderé un sueño que he tenido de niña, que es poder participar en unos Juegos Olímpicos. Pero siempre teniendo en cuenta que todo pasa por alguna razón y tal vez no era el momento de cumplir ese anhelado sueño”, publicó la jugadora en sus redes sociales.

Bedoya había sido titular en los últimos eventos en los que participó la selección femenina de Colombia. Fue inicialista en la Copa América que se celebró en nuestro país (2022), el Mundial Femenino del año pasado y la Copa Oro W de hace un mes.

Además de la futbolista paisa, en los Juegos Olímpicos de París 2024 tampoco estará disponible la portera Catalina Pérez, quien a finales de enero también sufrió una delicada lesión de ligamento cruzado mientras entrenaba con su club, el Werder Bremen de Alemania.

La selección femenina de Colombia competirá en las Olimpiadas entre julio y agosto del presente año. La tricolor integra el Grupo A junto a Francia —la selección anfitriona—, Canadá —vigente campeona— y Nueva Zelanda.

