La ansiedad por las copas y el futuro del fútbol colombiano

Esta semana en Bogotá se reunieron varios de los pesos pesados del balompié nacional y de Conmebol para repasar el momento del deporte rey en la región, los retos a trabajar y el panorama de la industria.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
17 de agosto de 2025 - 04:00 p. m.
Néstor Lorenzo, entrenador de la selección de Colombia.
Foto: EFE - Adan González

En los últimos tiempos, los subcampeonatos del deporte colombiano han llenado de pesimismo a sus seguidores. Lo vimos en los pasados Juegos Olímpicos, cuando el público, muchas veces inconsciente del proceso que debe atravesar un deportista colombiano a lo largo de su vida, criticó a los medallistas que no lograron traer una presea dorada de París 2024, algo que también había ocurrido en Tokio 2020. El pesimismo, por supuesto, se ha trasladado al fútbol, donde, además de varios segundos lugares en categorías juveniles, las selecciones...

