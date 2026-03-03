Publicidad

La Copa del Mundo llegará en 100 días

Un centenar de días parece tiempo suficiente para ajustar detalles de cara al evento deportivo más importante del año. En el fondo, hay diversas situaciones geopolíticas que podrían afectar su normal desarrollo.

Daniel Bello
03 de marzo de 2026 - 12:00 p. m.
Guadalajara es una de las ciudades en las que Colombia jugará el Mundial de 2026. / Ulises Ruiz - AFP
Foto: AFP - ULISES RUIZ

Ya solo faltan 100 días. Dicho así, parece apenas una cifra redonda, un guiño del calendario, pero en poco más de 2.400 horas el balón empezará a rodar en la Copa del Mundo de 2026, y el partido inaugural enfrentará a México y Sudáfrica en el estadio Azteca. La fiesta del fútbol es inminente.

El conteo regresivo vuelve cada vez más tangible el evento deportivo más importante del año. Sin embargo, antes de que la ceremonia de apertura concentre las miradas del planeta, quedan asuntos por resolver. La celebración todavía no tiene lista...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

