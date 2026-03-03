La Copa del Mundo llegará en 100 días

Guadalajara es una de las ciudades en las que Colombia jugará el Mundial de 2026. / Ulises Ruiz - AFP Foto: AFP - ULISES RUIZ

Ya solo faltan 100 días. Dicho así, parece apenas una cifra redonda, un guiño del calendario, pero en poco más de 2.400 horas el balón empezará a rodar en la Copa del Mundo de 2026, y el partido inaugural enfrentará a México y Sudáfrica en el estadio Azteca. La fiesta del fútbol es inminente.

El conteo regresivo vuelve cada vez más tangible el evento deportivo más importante del año. Sin embargo, antes de que la ceremonia de apertura concentre las miradas del planeta, quedan asuntos por resolver. La celebración todavía no tiene lista...