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La fe inquebrantable de Daniel Muñoz, la estrella de Colombia en el Mundial 2026

El lateral derecho se confirmó, tras su nuevo gol contra RD Congo, en el mejor jugador en su posición de lo que va de la Copa del Mundo. Sus goles, dos en dos partidos, metieron a la tricolor en la siguiente ronda.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
25 de junio de 2026 - 01:55 p. m.
Daniel Muñoz, en la celebración de su segundo gol en el Mundial.
Daniel Muñoz, en la celebración de su segundo gol en el Mundial.
Foto: EFE - Alex Cruz

Hay quienes juran haberlo visto. Un cronista, que estuvo apostado a un costado del campo, llegó con el chisme. Supuestamente, apenas pisó el césped del estadio de Guadalajara para el segundo tiempo, Daniel Muñoz se arrodilló. Mientras el resto de los jugadores terminaba de ubicarse, mientras los fotógrafos buscaban el mejor ángulo y los árbitros ultimaban detalles, él bajó la cabeza y permaneció unos segundos en silencio. Buscaba una inspiración divina.

Por eso, cuando marcó el gol que terminó dándole a Colombia la victoria sobre República...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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