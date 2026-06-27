La cruzada contra el “sí se puede” en las tribunas de la selección de Colombia

En el capítulo 17 de Usted no sabe quién soy yo, el pódcast de periodismo narrativo de El Espectador, contamos la historia de la Fiebre Amarilla, la barra de la selección de Colombia que reúne a hinchas de distintos equipos del fútbol profesional colombiano bajo una misma bandera para alentar a la Tricolor. Más que una tribuna, la Fiebre Amarilla es el reflejo de un país diverso que, durante noventa minutos, encuentra puntos de encuentro en medio de sus diferencias. Integrada por barristas de distintas regiones, ciudades y tradiciones futboleras, esta organización busca demostrar que la pasión por la Selección puede estar por encima de las rivalidades. En este episodio exploramos sus orígenes, sus símbolos y la manera en que construyen una identidad colectiva que reúne múltiples visiones de Colombia alrededor de un mismo canto.