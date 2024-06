La marea amarilla en Houston: impresionante hinchada de Colombia en la Copa América

Los hinchas de Colombia en el partido contra Paraguay. Foto: EFE - Claudia Aguilar

Desde cuatro horas antes del partido y sin importar la sensación térmica de 40 grados centígrados bajo sombra, cientos de aficionados colombianos se convirtieron en miles en el partido contra Paraguay en el estadio NRG de Houston.

La marea amarilla de la tricolor llegó a Houston desde distintas ciudades de Estados Unidos y de otras de Colombia como Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá, Pereira y Medellín, entre otras.

Se sintió en el himno colombiano cuando sonó en el partido ante en ensordecedor canto de los aficionados de la selección.

Video: así se cantó el himno de Colombia en la Copa América

La historia de los hinchas que viajaron a ver a la selección

Ataviados con los colores de su bandera, luciendo sus sombreros vueltiaos, las gorras tricolores y al son de las ensordecedoras vuvuzelas, los colombianos dijeron presente en el NRG Stadium.

📸 ¡𝙈𝙞𝙧𝙚𝙣 𝙦𝙪𝙞𝙚́𝙣 𝙚𝙨𝙩𝙖́ 𝙚𝙣 𝙡𝙖 𝙩𝙧𝙞𝙗𝙪𝙣𝙖! 👀



El 𝑴𝒂𝒏𝒆 siempre presente ✌️#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/0vf6zpzGgW — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 24, 2024

El único que les hizo frente fue Pedro, un valiente aficionado paraguayo que afirmó sentirse como “mosca en leche” al ser el hincha guaraní que se atrevió a desafiar a los colombianos.

Pese al estar en evidente inferioridad numérica, a Pedro los hinchas del seleccionado cafetero lo recibieron con los brazos abiertos, se tomaron fotos junto a él, grabaron vídeos y lo hicieron sentir en casa.

“Ya me han hecho sentir famoso. Me siento un poquito intimidado de ver tantos colombianos, pero me gusta, esto es el fútbol, atrae amigos, atrae familia y conocidos. La estamos pasando chévere”, afirmó Pedro, quien llegó desde Alexander (Virginia), en donde vive hace 23 años, pero es oriundo de Yaguarón, en el departamento de Paraguarí, a 48 kilómetros de Asunción.

Y mientras Pedro abogaba por su Paraguay, María y su familia, quienes llegaron desde Bogotá, le gritaban “¡Colombia, Colombia!” y daban su pronóstico: “2-1 ganaremos con goles de James y Díaz”.

Así, igual de felices, estaban Hugo Gómez junto a su esposa y primos, quienes llegaron desde New Jersey para el compromiso de la selección que dirige Néstor Lorenzo.

Enfundados con la segunda camiseta oficial de Colombia y con la bandera tricolor también plasmaron su optimismo: “Ganará Colombia 3-1 y vamos a ir hasta la final”.

Si es por aficionados, Colombia aun sin jugar, ya va adelante en el partido.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador