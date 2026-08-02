La puerta que se abrió en el Mundial: Gustavo Puerta, el volante que necesitaba Colombia

Gustavo Puerta en el partido contra Ghana en el Mundial de la FIFA 2026. Foto: EFE - AMY KONTRAS

Los jugadores salieron a la cancha. Caminaron con paso firme hasta el círculo central del Estadio Azteca, en Ciudad de México, donde formaron una media luna. Eran las 8:00 p. m., hora local; las 9:00 p. m. en Colombia. Después de escuchar el himno de Uzbekistán, los futbolistas colombianos llevaron la mano derecha al pecho, sobre la chaqueta verde azulada que vestían, y esperaron en silencio. Entonces sonó la trompeta.

Es imposible que no se erice la piel ni sentir un escalofrío en el cuerpo. No se puede contener el nudo en la...