La puerta que se abrió en el Mundial: Gustavo Puerta, el volante que necesitaba Colombia

Gustavo Puerta en el partido contra Ghana en el Mundial de la FIFA 2026.
Foto: EFE - AMY KONTRAS
Los jugadores salieron a la cancha. Caminaron con paso firme hasta el círculo central del Estadio Azteca, en Ciudad de México, donde formaron una media luna. Eran las 8:00 p. m., hora local; las 9:00 p. m. en Colombia. Después de escuchar el himno de Uzbekistán, los futbolistas colombianos llevaron la mano derecha al pecho, sobre la chaqueta verde azulada que vestían, y esperaron en silencio. Entonces sonó la trompeta.
Es imposible que no se erice la piel ni sentir un escalofrío en el cuerpo. No se puede contener el nudo en la...
Por Diego Alejandro Daza Gómez
Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com
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