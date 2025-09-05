La selección de Colombia y el proceso de Lorenzo: el camino de vuelta al mundial

James Rodríguez, Luis Díaz y Dayro Moreno celebran la clasificación de Colombia al Mundial de 2026. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Luego de tres años en el cargo, Néstor Lorenzo cumplió la promesa: devolvió a Colombia a la Copa del Mundo. Hasta este jueves, la pesadilla de Catar todavía pesaba en la memoria: una eliminación dolorosa, por culpa de empates sin goles, delanteros desconectados y de una afición que se alejó de la selección nacional. El argentino, que había trabajado como asistente de José Pékerman en el anterior ciclo mundialista exitoso, llegó con la misión de recuperar la confianza y volver a instalar a la tricolor en el escenario más grande del fútbol. No...