Selección Colombia
La selección de Colombia y el proceso de Lorenzo: el camino de vuelta al mundial

Luego de varias fechas de incertidumbre, la tricolor logró asegurar su cupo a la Copa del Mundo. ¿Cómo fue el camino hacia el gran objetivo?

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
05 de septiembre de 2025 - 06:00 p. m.
James Rodríguez, Luis Díaz y Dayro Moreno celebran la clasificación de Colombia al Mundial de 2026.
James Rodríguez, Luis Díaz y Dayro Moreno celebran la clasificación de Colombia al Mundial de 2026.
Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Luego de tres años en el cargo, Néstor Lorenzo cumplió la promesa: devolvió a Colombia a la Copa del Mundo. Hasta este jueves, la pesadilla de Catar todavía pesaba en la memoria: una eliminación dolorosa, por culpa de empates sin goles, delanteros desconectados y de una afición que se alejó de la selección nacional. El argentino, que había trabajado como asistente de José Pékerman en el anterior ciclo mundialista exitoso, llegó con la misión de recuperar la confianza y volver a instalar a la tricolor en el escenario más grande del fútbol. No...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

