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La selección de Colombia, entre ilusión y críticas: análisis de una convocatoria clave

Néstor Lorenzo hizo el último llamado antes del que hará para la Copa del Mundo de 2026. Se empieza a cerrar la lista, crece la ansiedad.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
20 de marzo de 2026 - 07:01 p. m.
Rafael Santos Borré y James Rodríguez conversan en un entrenamiento de la selección de Colombia.
Rafael Santos Borré y James Rodríguez conversan en un entrenamiento de la selección de Colombia.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

La lista volvió a encender el debate. Como siempre que aparece una convocatoria de la selección de Colombia, el país se divide entre quienes confían en el proceso y quienes cuestionan decisiones puntuales. Sin embargo, esta vez hay un matiz distinto: no es una lista más. Es, en esencia, la antesala de la decisión final. Lo que ocurra en los amistosos contra Croacia y Francia marcará el pulso definitivo antes de que Néstor Lorenzo entregue la convocatoria que irá a la Copa del Mundo.

El contexto lo cambia todo. El Mundial ya no es una idea...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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