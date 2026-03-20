La selección de Colombia, entre ilusión y críticas: análisis de una convocatoria clave

Rafael Santos Borré y James Rodríguez conversan en un entrenamiento de la selección de Colombia. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

La lista volvió a encender el debate. Como siempre que aparece una convocatoria de la selección de Colombia, el país se divide entre quienes confían en el proceso y quienes cuestionan decisiones puntuales. Sin embargo, esta vez hay un matiz distinto: no es una lista más. Es, en esencia, la antesala de la decisión final. Lo que ocurra en los amistosos contra Croacia y Francia marcará el pulso definitivo antes de que Néstor Lorenzo entregue la convocatoria que irá a la Copa del Mundo.

El contexto lo cambia todo. El Mundial ya no es una idea...