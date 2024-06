La selección de Colombia viaja a Estados Unidos: ¿cómo se prepara para la Copa América?

Luis Díaz, James Rodríguez y Matheus Uribe en la concentración de la selección de Colombia. Foto: FCF

Luego de completar su grupo de 28 jugadores, la selección de Colombia, al mando del argentino Néstor Lorenzo, empezará su viaje a Estados Unidos este miércoles, día en el que abandona su concentración en Barranquilla para ir a jugar la Copa América. El torneo, el más importante del año para el combinado nacional, empieza el 20 de junio y la tricolor debuta el 24 del mismo mes.

Santiago Arias (Bahía), Carlos Cuesta (Genk) y David Ospina (Al-Nassr) fueron los últimos que se unieron a una concentración en la que ya estaban las principales estrellas del equipo, como James Rodríguez (Sao Paulo), Luis Díaz (Liverpool) o Jhon Arias (Fluminense).

Colombia, que llegará este miércoles a Washington, jugará este sábado en la capital del país norteamericano un amistoso contra la selección local de Estados Unidos en el FedExField.

Después, se trasladará el 13 de junio a Hartford, Connecticut, donde tiene un amistoso contra Bolivia, el 15 de junio. Ese día, la selección debe descartar dos de sus convocados y definir los 26 nombres con los que afrontará la Copa América.

Habla Néstor Lorenzo

Al respecto, en conferencia de prensa, el entrenador de la selección, Néstor Lorenzo, explicó que: “Acá tenemos un microciclo previo a la Copa América que son dos partidos y siempre hay que estar preparados para cualquier eventualidad. Esperemos que no pase algo con el tema de las lesiones. Si digo que hay superpoblación en algunas posiciones, no quiero que lleguen a ser especulaciones. Quiero que los jugadores compitan, que se muestren y obviamente elegiremos a los mejores, los que puedan cumplir en varias posiciones. Son muchas variables que van a ser compleja la decisión final de ese listado”.

“Con respecto al grupo, todos están bien. Saben que todavía no está definido el listado definitivo para la Copa América. Justamente ese mismo día que jugamos contra Bolivia debemos dar la lista de 26 y por cualquier eventualidad vamos a esperar hasta último momento. El grupo sabe que estar aquí ya es un orgullo para ellos. Hay otros muchachos que pudieron haber estado tranquilamente y que están afuera por distintos motivos, por lo físico, lo técnico o por la competencia propia que hay en una posición”, agregó el argentino.

El entrenador también valoró el tiempo de preparación del equipo, que aunque no tenía todos sus nombres si llevaba concentrado en Barranquilla casi 10 días: “Nos sirvió para equilibrar cargas de jugadores que venían de lesiones, que venían de jugar muy pronto. Les dimos dos o tres días para que descansaran un poco. Estamos equiparando las cargas físicas para llegar de la mejor manera el 24 de junio a la Copa América”.

Colombia, ese día, debutará contra Paraguay a las 5:00 p.m. (hora colombiana), en un grupo en el que también están Brasil y Costa Rica.

“La manera de competir es yendo partido a partido, no pensar en que lo que ya hicimos fue suficiente. Aquí no nos conformamos. La idea es que el equipo siga creciendo en su rendimiento, en sus variantes y la posibilidad que tengamos de elegir a los distintos jugadores. No vivimos del recuerdo, ni de lo que no ha pasado en cuanto al resultado”, explicó Lorenzo.

