Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La selección de Colombia y el llamado a no perder la cabeza 

En entrevista con El Espectador, Hárold Lozano e Iván René Valenciano, exjugadores de la selección de Colombia, y el técnico Jorge Luis Pinto hablaron del panorama del equipo nacional a menos de 80 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA. 

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
27 de marzo de 2026 - 01:38 p. m.
James Rodríguez, con la camiseta de la selección de Colombia.
James Rodríguez, con la camiseta de la selección de Colombia.
Foto: AFP - MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO

Minuto 90. Colombia le ganaba 1-0 a Suiza. Hárold Lozano conducía el balón y se lo pasó a Faustino Asprilla, abierto por la banda derecha. “El Tino” ni la tocó: dejó que el balón corriera mientras perdía velocidad. Mientras tanto, el volante siguió su carrera, buscando la devolución. El delantero, de primera, se la regresó. El balón le llegó de costado y controló con el borde externo de su pie derecho. 

Lozano estaba dentro del área y un defensor suizo salió a marcarlo. El colombiano levantó el pie, hizo un amague y el rival se lo comió,...

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

James Rodríguez

Selección Colombia

PremiumEE

La SEDE

Colombia

Partido Colombia

Colombia vs Francia

Francia vs Colombia

Colombia - Croacia

Croacia - Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.