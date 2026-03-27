La selección de Colombia y el llamado a no perder la cabeza 

James Rodríguez, con la camiseta de la selección de Colombia. Foto: AFP - MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO

Minuto 90. Colombia le ganaba 1-0 a Suiza. Hárold Lozano conducía el balón y se lo pasó a Faustino Asprilla, abierto por la banda derecha. “El Tino” ni la tocó: dejó que el balón corriera mientras perdía velocidad. Mientras tanto, el volante siguió su carrera, buscando la devolución. El delantero, de primera, se la regresó. El balón le llegó de costado y controló con el borde externo de su pie derecho.

Lozano estaba dentro del área y un defensor suizo salió a marcarlo. El colombiano levantó el pie, hizo un amague y el rival se lo comió,...