La selección de Colombia y su hinchada: ¿nos falta identidad futbolera?

En Colombia se repite mucho la idea de que no se alienta a la selección nacional porque en el país aún no existe una identidad futbolera clara. Hablamos con Santiago Rivas, escritor y periodista, Juan Felipe Garay, líder de la barra Fiebre Amarilla y Óscar Dorado, co-autor de una canción de la selección de Colombia y creador de contenido, para evaluar la forma en la que los colombianos se sienten identificados e hinchas por el combinado tricolor.