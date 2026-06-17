17 de junio de 2026 - 11:00 p. m.
La selección de Colombia y su hinchada: ¿nos falta identidad futbolera?
En Colombia se repite mucho la idea de que no se alienta a la selección nacional porque en el país aún no existe una identidad futbolera clara. Hablamos con Santiago Rivas, escritor y periodista, Juan Felipe Garay, líder de la barra Fiebre Amarilla y Óscar Dorado, co-autor de una canción de la selección de Colombia y creador de contenido, para evaluar la forma en la que los colombianos se sienten identificados e hinchas por el combinado tricolor.
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