La selección femenina busca estar a la altura de La Paz en las eliminatorias al Mundial

El equipo nacional llega luego de haber ganado en sus dos primeros partidos en la Liga de Naciones y busca seguir en la cima de la tabla.

Fernando Camilo Garzón
28 de noviembre de 2025 - 02:52 a. m.
Las jugadoras de la selección de Colombia en Medellín.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

La selección femenina afronta este viernes un desafío inédito en su camino al Mundial de 2027. Tras un inicio perfecto en la Liga de Naciones Femenina —que marca, además, el arranque de las primeras eliminatorias femeninas de la historia en Suramérica—, la tricolor visita, a las 4:00 p. m. de Colombia, la altura de La Paz en la tercera fecha. El partido será en el estadio Hernando Siles, un escenario difícil, incluso para equipos habituados a competir en condiciones extremas.

Colombia llega con campaña perfecta. En la primera fecha, jugada en...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Selección Colombia

Colombia Femenina

Selección Femenina Colombia

Eliminatorias Femeninas

Liga de Naciones Femenina

Liga de Naciones

Bolivia vs Colombia

Colombia Eliminatorias Femeninas

Javier Olaya(19361)Hace 15 minutos
La ciudad de La Paz desapareció. Ahora se llama "la altura" de La Paz.
