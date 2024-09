“La selección va de menos a más”: Carlos Paniagua habló del triunfo de Colombia

Carlos Paniagua, entrenador de la selección de Colombia. Foto: AFP - Agencia AFP

En un emocionante partido disputado en el Estadio El Campín de Bogotá, la selección femenina sub-20 de Colombia logró su pase a los octavos de final del Mundial tras vencer 1-0 a Camerún. El gol del triunfo fue obra de Yésica Muñoz, quien ingresó en el segundo tiempo y cambió la dinámica de un juego que estaba siendo muy complicado para las colombianas.

Carlos Paniagua, entrenador de la selección, comentó en entrevista con El Espectador, y otros medios en la zona mixta, que el primer tiempo de la selección no le gustó: “Quería cambiar el plan del primer tiempo, pero las jugadoras no me escuchaban. Era difícil que me interpretaran lo que quería. Afortunadamente en el intermedio cambiamos el equipo y hablamos de que no podíamos dividir tanto el balón con un equipo tan físico, porque todos los duelos los estábamos perdiendo”.

El partido se presentó complicado desde el inicio, con un equipo de Camerún que utilizó su fuerza física para frenar a las colombianas. La selección no lograba conectar en ataque y la estrella del equipo, Linda Caicedo, estaba desconectada debido al estilo de juego impuesto por el rival. Sin embargo, Paniagua destacó la entrada de Muñoz como el punto de inflexión: “Mejoramos mucho con la entrada de Yésica Muñoz. Nos dio, además del gol, profundidad. Tuvo un par más para tener un marcador más largo”.

El entrenador también explicó que el enfoque defensivo de Colombia no fue intencional: “Habíamos visto mucho del rival, que de la mitad para arriba, con espacios, te hace daño. Tiene jugadoras con habilidad, velocidad y potencia. Manejamos un bloque bajo en la defensa, pero porque ellas nos metieron, no porque nosotros quisiéramos”.

La portera Luisa Agudelo fue otra de las figuras del partido, realizando varias intervenciones clave para mantener el arco en cero. Paniagua reconoció la dureza del encuentro: “Se gana un partido bravo a un rival muy difícil. Tenemos que recuperar este equipo en lo físico porque el gasto fue muy importante”.

El gol de Muñoz, que llegó en el minuto 68, fue el resultado de una jugada que, según Paniagua, el equipo había preparado: “El gol de Yésica lo hemos trabajado. Como el primer gol del primer partido. Tratamos de aprovechar las jugadas a balón parado a favor. Yésica entró bien y tiene carácter. Se lo merece porque ha hecho todo el proceso”.

Sobre el desempeño de Linda Caicedo, el técnico no escatimó en elogios: “Lo de Linda Caicedo es impresionante. Es increíble lo que le da a la selección, con razón está donde está”.

Con esta victoria, Colombia asegura su presencia en los octavos de final y ahora se prepara para enfrentar a México en Medellín, en un duelo donde buscará asegurar el primer lugar del grupo. “Siempre jugamos para competir y competimos para ganar. Vamos paso a paso. Ahora hay que ir a Medellín a conseguir el primer lugar del grupo”, concluyó Paniagua.

El equipo sigue en crecimiento, y como lo expresó el entrenador: “El grupo está creciendo en lo colectivo. Hoy hicimos un desgaste muy importante, pero vamos de menos a más”.

