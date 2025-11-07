Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La sub-17 se quedó sin crédito en el Mundial: Corea del Norte, la prueba definitiva

Tras dos empates, contra Alemania y El Salvador, Colombia dejó en vilo su lugar en la siguiente fase de la Copa del Mundo de Catar 2025. ¿Qué viene?

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
07 de noviembre de 2025 - 05:02 p. m.
Colombia y El Salvador, en la segunda fecha del Mundial Sub-17.
Colombia y El Salvador, en la segunda fecha del Mundial Sub-17.
Foto: Conmebol

Colombia sigue sin ganar en el Mundial Sub-17 de Catar. Dos empates —contra Alemania (1-1) y El Salvador (0-0)— dejaron a la selección dirigida por Freddy Hurtado en una zona de riesgo dentro del Grupo G, obligada a vencer en la última fecha a Corea del Norte, el rival más en forma de la zona. El panorama, a falta de una jornada, no es tan alentador: la...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Selección Colombia

Colombia Sub-17

Mundial Sub-17

Mundial Catar 2025

Copa del Mundo Sub-17

Selección Colombia Sub-17

Tabla Mundial Sub-17

Corea del Norte Sub-17

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.