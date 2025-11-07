La sub-17 se quedó sin crédito en el Mundial: Corea del Norte, la prueba definitiva

Colombia y El Salvador, en la segunda fecha del Mundial Sub-17. Foto: Conmebol

Colombia sigue sin ganar en el Mundial Sub-17 de Catar. Dos empates —contra Alemania (1-1) y El Salvador (0-0)— dejaron a la selección dirigida por Freddy Hurtado en una zona de riesgo dentro del Grupo G, obligada a vencer en la última fecha a Corea del Norte, el rival más en forma de la zona. El panorama, a falta de una jornada, no es tan alentador: la...