La templanza de Dávinson Sánchez: “Todavía no hay nada que celebrar”

Davinson Sánchez, en el estadio de Miamo en el duelo entre Colombia y Portugal. Foto: AFP - ROBERTO SCHMIDT

El último en salir del vestuario del Hard Rock Stadium fue Dávinson Sánchez. Toda la prensa estaba en la zona mixta. Minutos antes había sido el mejor jugador de Colombia frente a Portugal y también el autor del único gol de la noche, ese que terminó invalidado por la punta de su pie. Cuando apareció por el corredor, quiso acercarse. Levantó la mano, hizo un gesto de disculpa y señaló al jefe de prensa de la selección, que prácticamente se lo llevó corriendo. No podía detenerse. Todos querían escucharlo, no solo por aquella jugada, sino...