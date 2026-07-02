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La templanza de Dávinson Sánchez: “Todavía no hay nada que celebrar”

Consolidado en la zaga, el defensor de Galatasaray es uno de los voceros del equipo. En su buena forma está una de las razones del momento de la Tricolor.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
02 de julio de 2026 - 12:22 p. m.
Davinson Sánchez, en el estadio de Miamo en el duelo entre Colombia y Portugal.
Davinson Sánchez, en el estadio de Miamo en el duelo entre Colombia y Portugal.
Foto: AFP - ROBERTO SCHMIDT

El último en salir del vestuario del Hard Rock Stadium fue Dávinson Sánchez. Toda la prensa estaba en la zona mixta. Minutos antes había sido el mejor jugador de Colombia frente a Portugal y también el autor del único gol de la noche, ese que terminó invalidado por la punta de su pie. Cuando apareció por el corredor, quiso acercarse. Levantó la mano, hizo un gesto de disculpa y señaló al jefe de prensa de la selección, que prácticamente se lo llevó corriendo. No podía detenerse. Todos querían escucharlo, no solo por aquella jugada, sino...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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Julio César Medina Morillo(69508)Hace 7 minutos
Aquello que merece nuestra atenciòn en la anulaciòn del gol de Davinson es determinar si un àrbitro es un convidado de piedra, frente a un aparato de la tecnologìa modernna, o se le debe dar oportunidad de desarrollar su criterio subjetivo, ponderado, analìtico, como ocurre con los jueces, respeto de la herramienta de la IA.
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