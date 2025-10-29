Las certezas de la selección femenina en el arranque de la Liga de Naciones

Las jugadoras de Colombia, tras su victoria en Quito. Foto: EFE - Vicente Costales

La selección femenina de Colombia dio un golpe de autoridad en el inicio de la Liga de Naciones Femenina 2025. Con dos victorias consecutivas —4-1 ante Perú en Medellín y 2-1 frente a Ecuador en Quito— el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia no solo lidera la clasificación con seis puntos, sino que ha comenzado a construir certezas futbolísticas en un torneo que define el camino al Mundial de Brasil 2027.

Desde el debut en el Atanasio Girardot, Colombia, que llegaba como subcampeóna de América, mostró un rasgo que se mantuvo en Quito: la...