Las contundentes palabras del Pibe Valderrama sobre la renovación de la selección

A pocos días del duelo amistoso entre la selección de Corea del Sur frente a Colombia, Carlos ‘Pibe’ Valderrama conversó en el programa Balón Dividido de ESPN sobre la convocatoria de la tricolor, el nuevo proceso con Néstor Lorenzo y la complicada situación de Junior de Barranquilla.

“Lo de Néstor Lorenzo ahí está. Él ya conoce el país y jugadores porque estuvo en el proceso del profesor Pékerman. Entonces, vamos poco a poco. Tenemos que apoyar para volver al Mundial. Arrancó bien porque va invicto. Las críticas van a venir. Empezó un proyecto nuevo, no ha perdido y ya lo están criticando. No lo he notado asustado, va pa’ lante”, señaló Valderrama sobre Lorenzo, a quien respalda.

Además, el recordado diez ve con buenos ojos la renovación del combinado nacional. “La renovación de la selección de Colombia tiene que suceder. Va bien, porque cuando hay jugadores de experiencia, de calidad y que están jugando todavía, entonces vienen los otros muchachos. Esta renovación tiene que suceder ahora y es la única manera de conseguir algo. Yo voy a apoyar hasta el final”.

A su vez, se refirió a la convocatoria de James Rodríguez, Falcao y la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado. “A Falcao hay que dejarlo, que él se vaya solo. No lo vayan a tocar, los ídolos no se tocan. Hasta que él quiera, y nosotros en Colombia tenemos pocos ídolos, ese es uno de los grandes. El día que él no quiera estar en la selección, él va a alzar la mano. Él aporta no solo en camerino, también hace goles. A Falcao, James y Cuadrado no los toquen”, señaló.

Valderrama también se refirió a la llegada de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez como entrenador de Junior. “Estamos jodidos porque el equipo tiene 7 puntos y se necesitan 30 para poder entrar a los ocho, faltan 12. Yo soy de los hinchas que sacó cuentas. Yo estoy contento porque llegó ‘Bolillo’ porque es uno de los grandes técnicos del fútbol mundial. Cuando yo conocí a Bolillo, él era un pelado y yo también, pero él se preparó en todas las divisiones y estuvo en mundiales. El problema ahora son los jugadores porque si no están en forma o están lesionados (...) llevan nueve partidos y les cuesta ganar. Sin embargo, veo a Juanfer con tranquilidad, pago doble por verlo. Él está en la lista de los cracks”.

A su vez, se refirió a la actualidad de Alberto Gamero en Millonarios. “Gamero es un técnico de categoría, puede dirigir en cualquier parte del mundo. Millonarios tiene que ganar y él sabe. Ha tenido dos oportunidades del título. Los hinchas no están contento con el título de la Copa Colombia, ellos quieren el título. Millonarios es un equipo grande a nivel mundial, no solo en Colombia. Tiene la obligación de ganar. Él lo sabe porque si no se va”.

