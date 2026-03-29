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Las dudas que le meten presión a la lista y al proceso de Néstor Lorenzo

Tras perder con Croacia, este domingo desde las 2:00 p. m. (Gol Caracol y ditu) Colombia se mide con Francia en su última prueba antes de la convocatoria de mayo. Para ese mes, el DT de la selección ya debe tener definida la lista para el Mundial.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
29 de marzo de 2026 - 01:45 p. m.
Néstor Lorenzo, el DT de Colombia.
Néstor Lorenzo, el DT de Colombia.
Foto: Eder Rodríguez

Néstor Lorenzo es un entrenador de convicciones y esa fortaleza le ha permitido sostenerse, incluso, en medio de vendavales. Sin embargo, como pasa con todo hombre convencido de sus ideas, la misma virtud ha sido también una falencia. La terquedad que lo llevó a acumular triunfos en el inicio de su ciclo hoy empieza a pasarle factura: le resta credibilidad en un momento decisivo y alimenta las dudas sobre su proceso a menos de tres meses del Mundial y

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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