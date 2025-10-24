Logo El Espectador
Las jugadoras cumplieron, pero Medellín le quedó debiendo a la selección femenina

Colombia debutó con goleada a Perú en el arranque de las eliminatorias femeninas en un partido en el que se notó la baja afluencia del público en el Atanasio Girardot.

Fernando Camilo Garzón
25 de octubre de 2025 - 01:19 a. m.
Daniela Montoya celebra su gol en Medellín.
Daniela Montoya celebra su gol en Medellín.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

La selección femenina de Colombia cumplió en su debut en la Liga de Naciones de la Conmebol con una goleada convincente 4–1 sobre Perú. Sin embargo, el verdadero contraste del partido se vivió fuera del campo. El Atanasio Girardot, escenario histórico para el inicio de las primeras eliminatorias femeninas del continente rumbo al Mundial de Brasil 2027, lució con un aforo mucho menor al esperado. Pese al ambiente festivo que se vivió en Medellín, y a la trascendencia del encuentro, las tribunas dejaron un sin sabor.

Era un día histórico. La...

Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

