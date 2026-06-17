Las primeras veces de Colombia: así han sido sus estrenos en las Copas del Mundo

Álvaro Montero, Luis Díaz, Luis Suárez y James Rodríguez, de izquierda a derecha, los jugadores de la selección de Colombia en su útimo entrenamiento antes de debutar en el Mundial. Foto: AFP - ULISES RUIZ

Colombia empieza el Mundial con la expectativa de imponer condiciones contra Uzbekistán. La selección de Néstor Lorenzo domina la posesión, tiene figuras de primer nivel en Europa y enfrenta a un rival que apuesta por el orden defensivo y el contragolpe. Las condiciones objetivas favorecen a Colombia. Pero antes de ese partido existe una historia de seis debuts mundialistas que el país no ha podido resolver a su favor: dos victorias, cuatro derrotas, una balanza que lleva 64 años exactamente desequilibrada

Esa historia comenzó en Chile 1962....