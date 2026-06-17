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Las primeras veces de Colombia: así han sido sus estrenos en las Copas del Mundo

El combinado nacional vuelve a debutar en una Copa del Mundo por séptima vez en la historia. ¿Cómo le ha ido las otras veces?

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
17 de junio de 2026 - 06:48 p. m.
Álvaro Montero, Luis Díaz, Luis Suárez y James Rodríguez, de izquierda a derecha, los jugadores de la selección de Colombia en su útimo entrenamiento antes de debutar en el Mundial.
Álvaro Montero, Luis Díaz, Luis Suárez y James Rodríguez, de izquierda a derecha, los jugadores de la selección de Colombia en su útimo entrenamiento antes de debutar en el Mundial.
Foto: AFP - ULISES RUIZ

Colombia empieza el Mundial con la expectativa de imponer condiciones contra Uzbekistán. La selección de Néstor Lorenzo domina la posesión, tiene figuras de primer nivel en Europa y enfrenta a un rival que apuesta por el orden defensivo y el contragolpe. Las condiciones objetivas favorecen a Colombia. Pero antes de ese partido existe una historia de seis debuts mundialistas que el país no ha podido resolver a su favor: dos victorias, cuatro derrotas, una balanza que lleva 64 años exactamente desequilibrada

Esa historia comenzó en Chile 1962....

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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