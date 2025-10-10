Las semifinales, un umbral que Colombia solo pasó una vez en el Mundial Sub-20

Los jugadores de Colombia celebran un gol contra Sudáfrica en el Mundial Sub-20. Foto: EFE - Benjamín Hernández

Colombia ya está entre los ocho mejores del mundo. La selección Sub-20, tras vencer 3-1 a Sudáfrica en Talca, certificó su clasificación a los cuartos de final del Mundial de Chile 2025. Fue un triunfo trabajado, con momentos de angustia y una reacción que reflejó carácter. Joel Canchimbo abrió el marcador y Néiser Villarreal, con un doblete, firmó su reconciliación con el gol. El equipo de César Torres sigue invicto y, aunque aún no ha alcanzado su mejor versión, ha mostrado una madurez competitiva que lo mantiene en la conversación por el...