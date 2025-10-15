Logo El Espectador
Las siete finales de César Torres: la promesa de la sub-20

Colombia juega contra Argentina en las semifinales del Mundial que se realiza en Chile. La selección juvenil busca la primera final de un torneo FIFA para el país en la rama masculina.

15 de octubre de 2025 - 12:34 p. m.
Los jugadores de Colombia, en el partido contra España.
Foto: EFE - Benjamín Hernández

El tablero estaba recién borrado. Días antes de que empezara el Mundial Sub-20, que se realiza en Chile, César Torres escribió dos palabras que marcarían el destino de la selección de Colombia en el torneo. “Siete finales”. Esa fue la promesa, que la selección en Talca se iba a jugar una final en cada partido. Lo fue contra Arabia Saudita, Noruega y Nigeria, para lograr la clasificación a la ronda final, y lo fue contra Sudáfrica y España, en octavos y cuartos, cuando la selección certificó su lugar en las semifinales del Mundial, que hoy...

