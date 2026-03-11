Las velitas de Lorenzo: las lesiones que más preocuparían a Colombia rumbo al Mundial 2026

Un repaso por los jugadores más importantes del proceso de Néstor Lorenzo y los nombres que el técnico espera tener en plenitud física para la cita mundialista. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

El fútbol siempre ha convivido con una amenaza silenciosa que ronda la cabeza de los jugadores: el miedo a lesionarse. Cuando un Mundial empieza a aparecer en el horizonte, cada choque, disputa y caída adquieren otra dimensión. Para muchos futbolistas, esa cita puede ser el momento más importante de toda su carrera. También, en algunos casos, una oportunidad que solo llega una vez.

La historia del fútbol está llena de ejemplos dolorosos. Grandes figuras que se quedaron sin Mundial por culpa de una lesión. Pasó con Alfredo Di Stéfano en 1962,...