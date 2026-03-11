Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Las velitas de Lorenzo: las lesiones que más preocuparían a Colombia rumbo al Mundial 2026

Un repaso por los jugadores más importantes del proceso de Néstor Lorenzo y los nombres que el técnico espera tener en plenitud física para la cita mundialista.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
11 de marzo de 2026 - 05:13 p. m.
Un repaso por los jugadores más importantes del proceso de Néstor Lorenzo y los nombres que el técnico espera tener en plenitud física para la cita mundialista.
Un repaso por los jugadores más importantes del proceso de Néstor Lorenzo y los nombres que el técnico espera tener en plenitud física para la cita mundialista.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

El fútbol siempre ha convivido con una amenaza silenciosa que ronda la cabeza de los jugadores: el miedo a lesionarse. Cuando un Mundial empieza a aparecer en el horizonte, cada choque, disputa y caída adquieren otra dimensión. Para muchos futbolistas, esa cita puede ser el momento más importante de toda su carrera. También, en algunos casos, una oportunidad que solo llega una vez.

La historia del fútbol está llena de ejemplos dolorosos. Grandes figuras que se quedaron sin Mundial por culpa de una lesión. Pasó con Alfredo Di Stéfano en 1962,...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Selección Colombia

Mundial 2026

Néstor Lorenzo

Luis Díaz

James Rodríguez

Daniel Muñoz

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.