Leicy Santos: “Lo importante del fútbol es jugar como si fuera la última vez”

Leicy Santos es actual jugadora del Atlético de Madrid en la Liga de fútbol femenino de España. Foto: ATM fem

La jugadora colombiana Leicy Santos dejó Santa Fe en 2019 y empacó maletas para llegar a España para hacer parte del Atlético de Madrid. La cordobesa de 26 años se unió a las colchoneras para darle un sabor distinto al fútbol europeo. “Estos cuatro años que llevó en España he visto que la jugadora colombiana tiene algo diferencial. Ese plus que tenemos nosotras es esa técnica con el balón. Quizás esa picardía de fútbol cuando a la hora de estar jugando el uno contra uno, creo que eso es algo en lo que no hemos venido desempeñado muy bien”.

Le recomendamos: Johor Darul Takzim, el club de Malasia que coquetea con Falcao

Esta temporada de Santos en La Liga ha sido un poco agridulce para la colombiana, ya que sufrió varias lesiones y el Atlético no logró clasificarse a la Liga de Campeones. “La temporada nuestra ha estado bastante con altos y bajos, se nos ha pasado un poco lo que llevamos viviendo estos dos últimos años, donde a mitad de temporada cambiamos de entrenador. Por esto es que no encontramos ese equilibrio y esa constancia de buenos resultados”, dice Leicy.

“Todo el tema de mis molestias, de mis lesiones, ha sido también en parte por toda la exigencia física que he venido teniendo durante estos últimos años el año pasado, pues jugué casi todo e incluso que fui la segunda jugadora del equipo que más minutos tuvo en la temporada”, dice refiriéndose a los problemas físicos que ha venido acarreando.

Le puede interesar: Daniela Arias: “Mi lema es que rendirme nunca será una opción”

“Yo soy la primera que me preocupo de mi estado físico, de cómo estoy, y creo que afortunadamente la sensación de molestias musculares ya pasaron. Ahora estoy enfocada en llegar muy bien con la selección, recuperar el ritmo lo más pronto posible y llegar en mi mejor versión al Mundial de Australia en julio”.

El Mundial de Australia, el próximo reto de la selección

El año pasado, en la Copa América Femenina disputada en Colombia en julio, la selección nacional logró el subcampeonato y así obtuvo un cupo al Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023. La tricolor fue emparejada con Alemania, Marruecos y Corea del Sur, siendo el primero es gran favorito del Grupo H.

“El candidato ahí sería Alemania, pues lleva años de historia, haciendo muy buenos Mundiales y llegando a instancias finales. Pero es un grupo en el que se puede ganar especialmente teniendo en cuenta a los otros dos”, analiza Santos. ”Marruecos y Corea del Sur son selecciones parecidas al nivel de lo que está acostumbrada Colombia”.

Bajo el mando de Nelson Abadía, la selección femenina empezó un nuevo camino y están dispuestas a mejorar lo logrado en el Mundial de Canadá 2015 donde se despidieron en octavos de final tras caer ante Estados Unidos, el eventual campeón. Santos se refirió al proceso con el seleccionador: “Yo soy jugadora y juego a lo que a lo que me ponga el técnico que sea que esté. Sé que la selección tiene que cambiar cosas para que pueda funcionar. El objetivo que tenemos que es cambiar esa historia que llevamos en los Mundiales pasados y llegar a instancias que no hemos llegado antes”.

Lea:

“Yo creo que ese mes que vamos a estar en junio concentradas y previo a lo que va a la Copa Mundo, va a cambiar cosas. Los partidos que hemos tenido con Francia e Italia, nos han ayudado a mirarnos, mirarnos al espejo y que el fútbol ha cambiado y hay que hacer cosas para marcar una diferencia”, agrega.

Pero para Leicy, el Mundial de este año no será su despedida de la selección, ya que las colombianas también lograron clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. “Como futbolista lo que siempre se quiere es lograr el ciclo olímpico. Esa competición [las Olimpiadas] de pronto, va a ser el último de varias jugadoras que ya nos vamos a empezar a despedir de la selección”.

“Es importante todo el proceso que se ha venido haciendo con las jugadoras juveniles. Se han empezado a incorporar a esta nueva generación al grupo y esto hace que le den ese bagaje a las chicas que vienen”.

“Deberíamos implementar un modelo extranjero al fútbol femenino en nuestro país”

A pesar de que hace años no juega en el fútbol local, Leicy es consciente que la liga femenina colombiana necesita mucho tiempo para mejorar y llegar a estar a la altura de la masculina. “Nosotras como jugadoras hemos insistido mucho con que debemos mirar el modelo de otro país e implementarlo”, sugiere respecto a cómo se puede dar una posible solución a un torneo femenino nacional que vaya más allá de cuatro o cinco meses.

“Se podría tomar la liga española o incluso la mexicana, que funciona muy parecido, y a partir de ahí empezar a reestructurarla. Pero más a allá de querer hacerlo, para mí, es un tema de gestión de las personas que están haciendo posible que el fútbol femenino colombiano funcione”, opina Santos. “Hay que apostarle a ese porque al final se va a dar resultados, que no serán a corto plazo, pero sí a mediano plazo”.

Cuando se acerque el momento de colgar los guayos, que no será pronto, a Leicy Santos le encantaría volver a Santa Fe, el equipo de sus amores y que la vio surgir como jugadora. “Nunca he cerrado esa puerta de volver a Colombia. Es mi país, mi gente. Esos dos años que viví en Santa Fe en la Liga, incluyendo la final, es algo que me encantaría volver a vivir. No descarto la posibilidad de volver a jugar al país”.

Por último, Leicy Santos invita a ver al fútbol como algo más que un deporte: “Lo importante del fútbol es jugar como si fuera la última vez. Es disfrutar el camino y el proceso, y cuando eso se logra, llegar a la meta va a sentirse mucho mejor. Además, el equipo siempre debe estar unido para pelear por un solo objetivo. Lo ideal es lograr estas victorias juntas y ese es el objetivo de fútbol”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador