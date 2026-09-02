“Les dije que daba un paso al costado”: Juan Fernando Quintero se retiró de la selección

Juan Fernando Quintero, tras la tanda de penaltis entre Colombia y Suiza, su último partido con la selección. Foto: Agencia AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Juan Fernando Quintero confirmó este miércoles que no continuará en la selección de Colombia. El experimentado enganche antioqueño, uno de los volantes más talentosos de su generación, decidió ponerle punto final a su ciclo con la tricolor después de más de 13 años desde su debut con el combinado nacional.

La última actuación de Quintero con la camiseta de la Selección Colombia se produjo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El mediocampista hizo parte del plantel dirigido por Néstor Lorenzo para la cita orbital y cerró allí una etapa importante de su carrera como futbolista profesional.

“Soy una persona que piensa mucho en colectivo, veo el sufrimiento de mis amigos y bueno, hay momentos en los que es bueno dar la oportunidad para que otros lleguen. Mi país es lo más hermoso que tenemos”, comentó este miércoles Quintero en una entrevista con Win Sports.

En total fueron 53 partidos los que disputó el volante antioqueño con la camiseta del equipo de todos. Durante esa etapa marcó seis goles y entregó 12 asistencias. Entre sus goles más recordados está el que le marcó a Japón en el Mundial de Rusia 2018, un tiro libre que coló por debajo de la barrera.

El mediocampista también contó que conversó con Néstor Lorenzo sobre su decisión y aseguró que la relación entre ambos se mantiene en buenos términos. “El profe sabe que lo quiero, lo aprecio, le deseo todo lo mejor del mundo”, afirmó Quintero, quien jugó la mayoría de sus partidos como internacional bajo el mando del argentino.

Durante su estancia en la tricolor, Juanfer fue una alternativa para James Rodríguez, quien se consolidó como el principal enganche del equipo nacional. La presencia simultánea de ambos no fue habitual, debido a que cumplían funciones similares dentro del campo y competían por un lugar en la estructura ofensiva.

Quintero, hoy de 33 años, hizo parte de tres ediciones de la Copa del Mundo: Brasil 2014, Rusia 2018 y Norteamérica 2026. Además, participó en la Copa América de Estados Unidos 2024, torneo en el que Colombia alcanzó la final y terminó como subcampeona tras perder con Argentina.

Su decisión, después de más de 13 años desde su estreno con la selección mayor, no tiene reversa. “Yo dije que daba el paso a un costado, pues sentía que había llegado mi momento. Después de la frustración del Mundial y así se lo manifesté al cuerpo técnico”, contó Quintero a Saque Largo.

Por lo pronto, la carrera de Quintero continuará en Independiente Medellín, el club del que es hincha y al que regresó después de finalizar su vínculo con River Plate. Allí buscará mantener su carrera como profesional, mientras comienza una nueva etapa lejos de la camiseta de la selección.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador