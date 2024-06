¿Linda Caicedo jugará el Mundial Sub-20? Carlos Paniagua habló al respecto

Linda Caicedo celebra su gol en el partido entre Colombia y Puerto Rico en la Copa Oro. Foto: Getty Images via AFP - SEAN M. HAFFEY

El entrenador de la selección femenina Sub 20 de Colombia, Carlos Paniagua, confirmó este miércoles que la atacante Linda Caicedo, del Real Madrid, disputará el Mundial de la categoría, que se disputará en su país entre el 31 de agosto y el 22 de septiembre.

Paniagua relató a la emisora Caracol Radio que tras el Sudamericano Sub-20 Femenino, que culminó el pasado 5 de mayo, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se comunicó con la directora deportiva del club español, Ana Rossell, para preguntar si el equipo prestaría a Caicedo para el Mundial.

“Ella nos da una muy buena noticia: El Real Madrid va a dar el permiso para que Linda juegue el Mundial Sub-20 en su tierra, con sus compañeras del proceso que viene desde la Sub-17″, añadió el estratega.

🚨"El Real Madrid le dio permiso a Linda Caicedo para que juegue el Mundial Sub 20 con Colombia"



🇨🇴Carlos Paniagua, DT de la Selección Sub 20 le confirmó a #ElVBarCaracol la noticia



📻Lunes a viernes de 2 a 4 pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/sAoEjrdnvw — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) June 26, 2024

La atacante, de 19 años y reconocida en 2022 como la segunda mejor jugadora del mundo por el Globe Soccer Awards, disputará su segundo Mundial Sub-20 tras haber disputado la edición de 2022 en Costa Rica.

Igual esta será la cuarta vez que Caicedo representa a Colombia en un Mundial, pues también participó en la Copa del Mundo Sub-17 de India 2022 y en el de mayores, en Australia y Nueva Zelanda, el año pasado, en el que fue una de las grandes figuras del equipo.

También fue subcampeona de la Copa América de 2022, en la que fue galardonada como la mejor jugadora del torneo, y este año jugó la Copa Oro 2024, en el que el equipo llegó a cuartos de final.

“El caso de Linda Caicedo: hay algo que me gusta mucho en ella y es que todavía tiene ese espíritu amateur y al término del Sudamericano de Ecuador, al otro día que terminó el torneo, me llamó y me dijo: ‘Profe, mire, estuve pendiente de la selección, del equipo, y veía los partidos en la madrugada y me gustó mucho el equipo’”, añadió Paniagua.

Colombia se medirán en el Grupo del Mundial Femenino Sub-20 con México, Australia y Camerún, partidos que se disputarán en Bogotá y Medellín desde el 31 de agosto.

El de Colombia será el primer Mundial sub 20 Femenino en el que participen 24 equipos, ya que previamente eran 16 los clasificados.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador