Linda Caicedo: “Mi sueño es ir al exterior, pero todavía no hay nada concreto”

Linda Caicedo está lista para encarar los retos que traerá este año. La campaña 2022 de la selección de Colombia femenina fue más que exitosa, teniendo en cuenta los subcampeonatos de la Copa América Femenina, disputada en territorio nacional, y el Mundial Sub 17, aunque ya es momento de pasar la página.

La delantera habló sobre el escenario general del fútbol femenino en una conferencia de prensa en el microciclo que se adelanta en Bogotá como preparación para el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda este 2023.

“Queremos estar en el Mundial, será un trabajo lindo de preparación individual y colectivo como futbolistas. Cada vez vamos cogiendo más fuerza en el fútbol femenino”, dijo.

Este miércoles se anunció que la selección femenina de Colombia tendrá partidos previos a la Copa Mundo. Las cafeteras jugarán un cuadrangular en México, del 15 al 21 de febrero.

“En el certamen denominado W Revelations Cup 2023 actuarán las selecciones de Costa Rica, Colombia, Nigeria y México. Los partidos se disputarán en la ciudad de León, Guanajuato (México)”, publicó la Federación Colombiana de Futbol (FCF) en un comunicado oficial.

La Liga Femenina BetPlay 2023

Como jugadora de la nómina principal del Deportivo Cali femenino, Caicedo también habló sobre el futuro de la liga femenina colombiana que está pronta a comenzar. “Siento que con el tiempo iremos creciendo en cada competencia y para eso estamos preparadas para disputar la Liga con mucha humildad y alegría”, mencionó.

“Vimos el sorteo, estábamos pendientes de nuestra liga. Es de procesos todo, el año pasado fue muy lindo y con el tiempo iremos creciendo. Todas estamos preparadas para lo que se viene y disputar la Liga con mucha humildad”, expresó la jugadora azucarera.

El pasado lunes se realizó el sorteo del torneo que se jugará entre el 4 de febrero y el 30 de junio. Según lo estipulado serán 17 jornadas en la primera fase. Los ocho primeros clasificarán a la segunda ronda, que serán cuartos de final de ida y vuelta. El debut de Cali será ante Real Santander en condición de local.

Su futuro en cuanto a clubes

Una de las metas de la vallecaucana es salir de Colombia y poder jugar en clubes de Europa tal como lo han hecho jugadores del fútbol masculino. Tras su desempeño con Colombia en los torneos organizados por la FIFA en 2022, varios equipos han puesto sus ojos en ella. Clubes del Viejo Continente como Barcelona, Chelsea y Bayern Múnich han mostrado gran interés por ella. Sin embargo, hay un pequeño problema: Linda todavía es mejor de edad.

“Todavía no he cumplido los 18 años. Mi sueño es salir al exterior, pero todavía no hay nada concreto y lo que me queda es esperar y entrenarme bien”, expresó la delantera del Deportivo Cali.

Linda cumplirá la mayoría de edad el próximo 22 de febrero y el escenario podría cambiar. Será más fácil ir a Europa y usar la camiseta de alguno de los equipos más grandes del mundo. “Si se da, hay que asumirlo de la mejor manera y adaptarse a una nueva cultura. De lo contrario, seguiré dando lo mejor de mí acá en la liga colombiana”, agregó.

