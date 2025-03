Scaloni no se guardó nada y le respondió a James sobre la final de la Copa América

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, habla durante una rueda de prensa este jueves, en el Predio Deportivo Lionel Andrés Messi de Ezeiza (Argentina). Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

En los últimos días, James Rodríguez ha sido tendencia en redes sociales tras unas polémicas declaraciones sobre la final de la Copa América 2024. En una entrevista con el periodista español Edu Aguirre, el capitán de la selección de Colombia avivó la controversia al afirmar que el arbitraje influyó en el desarrollo del partido y perjudicó a la Tricolor.

“Hicimos una excelente Copa América, en lo personal fue espectacular. Queríamos el título. Estuvimos cerca. Por cosas externas no hemos podido quedar campeones, pienso yo. El árbitro influyó mucho, no nos ha pitado penales, creo que uno o dos. Para mí, uno claro”, dijo.

James también destacó el rendimiento de Colombia en la final y lamentó el desenlace del partido: “Esas no son excusas. Llegamos en un gran momento a ese partido; hemos hecho una buena final y nos han metido el gol faltando tres minutos para los penaltis y ellos han ganado todo. No digo que son una selección que no se merecía ganar, porque si quedaron campeones fue porque se merecían ganar. Pero es verdad que muchas cosas influyeron y nos tiraron para atrás. Fue lo que pasó, fue lo que es”, agregó.

¿Qué dijo Lionel Scaloni sobre las declaraciones de James Rodríguez?

Este jueves, en la rueda de prensa previa al partido contra Uruguay por la fecha 13 de las Eliminatorias al Mundial 2026, Lionel Scaloni fue consultado sobre los comentarios del colombiano.

“James Rodríguez dijo que Argentina fue un gran campeón de la Copa América, pero que en la final el arbitraje los favoreció. ¿Qué opinas de esta declaración?”, le preguntaron al entrenador argentino.

Con un tono sereno, Scaloni respondió: “Me quedo con la primera, claro. Dijo que fue gran campeón, ya está... Quedémonos con la buena, la otra es entendible. Pero con la primera ya está bien”.

Brasil vs. Colombia, por Eliminatorias

Brasil recibirá a Colombia este jueves a las 7:45 p.m. por Gol Caracol. Luego, la Tricolor volverá a casa para enfrentar a Paraguay el martes.

En la tabla de las eliminatorias sudamericanas, Argentina lidera con 25 puntos, seis más que Colombia, que marcha cuarta, y siete por encima de Brasil, quinto en zona de clasificación directa al Mundial de 2026.

