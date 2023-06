Lista la última convocatoria de Colombia antes del Mundial Femenino

El once titular de la selección nacional en la final de la Copa América Femenina contra Brasil. Al fondo, un gran marco de la hinchada colombiana. / AFP Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

Falta poco más de un mes para que inicie el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda. Colombia, que debutará el 24 de julio contra Corea del Sur, pule detalles en su preparación de cara la Copa del Mundo.

Antes de viajar a Oceanía, la selección que dirige Nelson Abadía tendrá dos partidos de preparación contra Panamá, que servirán de despedida al combinado tricolor antes de la gran cita del fútbol femenino.

Para esos dos partidos, el entrenador dio a conocer este martes las 25 convocadas para disputar ambos amistosos.

Es, precisamente, la última lista de la selección de Colombia antes del Mundial Femenino.

Por un lado, hay parte de tranquilidad en el combinado nacional, que contará con sus dos principales figuras, Linda Caicedo y Leicy Santos, en la preparación del torneo tras su temporada en la liga de España.

Por el otro lado, el entrenador no dio definitivamente su brazo a torcer en la exclusión de jugadoras como Yoreli Rincón o Natalia Gaitan, quienes no han hecho parte del proceso y finalmente no estarán en el Mundial.

Después de Panamá, selección con la que los duelos serán el 17 y 21 de junio, es decir, la próxima semana, la tricolor empezará su puesta punto final hacia el Mundial. Antes de su estreno en la Copa, Colombia jugará un amistoso con Irlanda, el 14 de julio, y después empezará, 10 días después, la fase de grupos contra Corea del Sur, Alemania y Marruecos.

Las convocadas de la selección de Colombia Femenina

Arqueras: Sandra Milena Sepúlveda Lopera (Independiente Medellín), Luisa Fernanda Agudelo Morelo (Deportivo Cali), Catalina Pérez (Avai Kindermann - Brasil)

Defensas: Carolina Arias Vidal (Junior), Daniela Caracas González (Espanyol - España), Ana María Guzmán (Deportivo Pereira), María Fernanda Viafara Bravo (Cortuluá), Daniela Arias (América de Cali), Jorelyn Carabalí (Atlético Mineiro - Brasil), Manuela Vanegas (Real Sociedad - España), Mónica Ramos (Gremio - Brasil).

Volantes: Lorena Bedoya Durango (Real Brasilia - Brasil), María Edith Morales Vargas (Deportivo Cali), Liced Carolina Serna Florez (Valencia - España), Marcela Restrepo Valencia (Dux Logroño - España), Daniela Montoya (Atlético Nacional), Diana Carolina Ospina (América de Cali), Leicy Santos (Atlético de Madrid - España), María Camila Reyes (Independiente Santa Fe), María Catalina Usme (América de Cali).

Delanteras: Ivonne Chacón (Valencia C.F. - España), Lady Patricia Andrade Rodríguez (Real Brasilia - Brasil), Mayra Tatiana Ramírez (Levante Ud - España), Gabriela Ureña Muñoz (Llaneros F.C.) Linda Caicedo (Real Madrid - España).

