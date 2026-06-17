Llegó la hora de la selección de Néstor Lorenzo: el equipo, ante la historia del Azteca

Colombia's Argentine head coach Nestor Lorenzo gives an MD-1 press conference at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 16, 2026, on the eve of the 2026 World Cup Group K football match between Uzbekistan and Colombia. (Photo by Rodrigo Oropeza / AFP) Foto: AFP - RODRIGO OROPEZA

No es la primera vez que Néstor Lorenzo vive la víspera de un debut mundialista. La primera fue hace 36 años, cuando era uno de los jóvenes de la selección argentina que llegó a Italia 90 convencida de que defendería el título conquistado cuatro años antes en México. Aquella tarde, en Milán, el campeón del mundo cayó con Camerún en una de las mayores sorpresas de la historia de los mundiales. Hoy, convertido en entrenador de Colombia, vuelve a encontrarse frente a ese momento único que representa el inicio de una Copa del Mundo. La diferencia...