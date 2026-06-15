Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

“Llegó la hora, Dios nos bendiga”: el mensaje de Luis Díaz antes del debut de Colombia

La selección de Colombia debutará el 17 de junio contra Uzbekistán.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
16 de junio de 2026 - 02:50 a. m.
Luis Díaz en el partido de despedida contra Costa Rica.
Luis Díaz en el partido de despedida contra Costa Rica.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La cuenta regresiva terminó y la selección de Colombia ya se prepara para su esperado estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026. En la previa del compromiso contra Uzbekistán, una de las voces más representativas del combinado nacional fue la de Luis Díaz, quien compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

“Llegó la hora, Dios nos bendiga”, escribió el extremo colombiano, acompañado de imágenes. La publicación reflejó la ilusión con la que el plantel afronta su regreso a una Copa del Mundo, una cita que despierta grandes expectativas entre los hinchas del país.

Díaz llega como una de las principales figuras de Colombia y como uno de los jugadores llamados a liderar el sueño mundialista. Tras consolidarse en la élite del fútbol europeo, el guajiro se ha convertido en una pieza fundamental dentro del esquema del seleccionado nacional gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad para aparecer en los momentos importantes.

El debut contra Uzbekistán marcará el inicio del camino colombiano en el Grupo K, una zona que también comparte con Portugal y República Democrática del Congo. Por ello, sumar en el primer encuentro será clave para las aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda y competir por uno de los cupos a las fases definitivas del torneo.

Partidos de Colombia en la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026

17 de junio de 2026

  • Colombia vs. Uzbekistán
  • Hora: 9:00 p.m. (hora de Colombia)
  • TV: Gol Caracol y DSports

23 de junio de 2026

  • Colombia vs. República Democrática del Congo
  • Hora: 9:00 p.m. (hora de Colombia)
  • TV: Gol Caracol y DSports

27 de junio de 2026

  • Colombia vs. Portugal
  • Hora: 6:30 p.m. (hora de Colombia)
  • TV: Gol Caracol y DSports

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Luis Díaz

Luis Díaz Colombia

Colombia Luis Díaz

Luis Díaz seleccion colombia

seleccion colomiba Luis Díaz

Luis Díaz mundial fifa

mundial fifa Luis Díaz

Mundial de la FIFA Luis Díaz

Luis Díaz seleccion de colombia

Luis Díaz Copa Mundial de la FIFA

Copa Mundial de la FIFA Luis Díaz

Luis Díaz palabras Colombia

Palabras Luis Diaz Mundial

 

Gerardo Sánchez(20194)Hace 1 hora
Estos jugadores de la selección Colombia, no han ganado nada, vienen de la barriada pobre, la suerte les sonrió y ahora se creen de alta alcurnia, que falta de educación y que clase tan digna de los levantados de este país.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.