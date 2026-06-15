“Llegó la hora, Dios nos bendiga”: el mensaje de Luis Díaz antes del debut de Colombia

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La cuenta regresiva terminó y la selección de Colombia ya se prepara para su esperado estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026. En la previa del compromiso contra Uzbekistán, una de las voces más representativas del combinado nacional fue la de Luis Díaz, quien compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.
“Llegó la hora, Dios nos bendiga”, escribió el extremo colombiano, acompañado de imágenes. La publicación reflejó la ilusión con la que el plantel afronta su regreso a una Copa del Mundo, una cita que despierta grandes expectativas entre los hinchas del país.
Díaz llega como una de las principales figuras de Colombia y como uno de los jugadores llamados a liderar el sueño mundialista. Tras consolidarse en la élite del fútbol europeo, el guajiro se ha convertido en una pieza fundamental dentro del esquema del seleccionado nacional gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad para aparecer en los momentos importantes.
El debut contra Uzbekistán marcará el inicio del camino colombiano en el Grupo K, una zona que también comparte con Portugal y República Democrática del Congo. Por ello, sumar en el primer encuentro será clave para las aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda y competir por uno de los cupos a las fases definitivas del torneo.
Partidos de Colombia en la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026
17 de junio de 2026
- Colombia vs. Uzbekistán
- Hora: 9:00 p.m. (hora de Colombia)
- TV: Gol Caracol y DSports
23 de junio de 2026
- Colombia vs. República Democrática del Congo
- Hora: 9:00 p.m. (hora de Colombia)
- TV: Gol Caracol y DSports
27 de junio de 2026
- Colombia vs. Portugal
- Hora: 6:30 p.m. (hora de Colombia)
- TV: Gol Caracol y DSports
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook