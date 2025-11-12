Logo El Espectador
Lorenzo reúne al grupo y prepara el cierre del año: ¿cómo llegan los convocados?

La selección nacional afronta sus últimos partidos de 2025 a meses de que comience la Copa del Mundo de 2026. No se espera que la lista del estratega argentino cambie mucho en relación con la que tendrá que presentar para la máxima cita.

Fernando Camilo Garzón
12 de noviembre de 2025 - 12:16 p. m.
Luis Díaz, en el entrenamiento de la selección de Colombia.
Luis Díaz, en el entrenamiento de la selección de Colombia.
Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Con el arribo de los 26 convocados a la concentración en Estados Unidos, la selección de Colombia inicia la última ventana amistosa del año con una sensación clara: la lista que eligió Néstor Lorenzo para enfrentar a Nueva Zelanda (15 de noviembre, en Fort Lauderdale) y a Australia (18 de noviembre, en Nueva York) es el núcleo del equipo para el Mundial 2026. El proceso ya dejó atrás la fase experimental; hoy el seleccionador tiene una estructura definida, jerarquías instaladas y dudas muy puntuales.

Colombia llega a esta doble fecha con una...

