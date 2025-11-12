Lorenzo reúne al grupo y prepara el cierre del año: ¿cómo llegan los convocados?

Luis Díaz, en el entrenamiento de la selección de Colombia. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Con el arribo de los 26 convocados a la concentración en Estados Unidos, la selección de Colombia inicia la última ventana amistosa del año con una sensación clara: la lista que eligió Néstor Lorenzo para enfrentar a Nueva Zelanda (15 de noviembre, en Fort Lauderdale) y a Australia (18 de noviembre, en Nueva York) es el núcleo del equipo para el Mundial 2026. El proceso ya dejó atrás la fase experimental; hoy el seleccionador tiene una estructura definida, jerarquías instaladas y dudas muy puntuales.

Colombia llega a esta doble fecha con una...