Los ensayos de Lorenzo y la búsqueda de los elegidos en la selección de Colombia

El combinado nacional enfrenta a Canadá en Nueva Jersey con la mira puesta en el Mundial. El técnico afina su libreto y experimenta con los nombres que completarán la lista de 26 del próximo año.

Juan Carlos Becerra
14 de octubre de 2025 - 01:22 a. m.
Néstor Lorenzo, entrenador de la selección de Colombia.
Néstor Lorenzo, entrenador de la selección de Colombia.
Foto: EFE - Carlos Ramírez

Los amistosos son territorio de pruebas. No hay puntos en juego ni clasificaciones que defender. Hay experimentos, decisiones en observación y jugadores que saben que deben mostrarse para terminar de convencer al seleccionador. Para Néstor Lorenzo cada ensayo es una oportunidad de ajustar el plan que llevará con Colombia al Mundial 2026.

Este martes (7:00 p.m., Gol Caracol y ditu) frente a Canadá, en Nueva Jersey, se abre otro laboratorio con la mirada puesta en una lista que deberá pasar con solo 26 elegidos el próximo año.

La confianza del...

Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

