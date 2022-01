Los jugadores de la selección cogen ritmo para el final de la eliminatoria

El defensa Dávinson Sánchez marcó el primer gol colombiano en Europa en 2022. / Tottenham Hotspur

Dentro de trece días la selección de mayores de Colombia enfrentará a la de Honduras, en el único partido previo antes de los dos duelos definitivos de la eliminatoria a Catar 2022, ante Perú y Argentina, el 28 de enero y el 1° de febrero, respectivamente.

Entérese de toda la actualidad deportiva en El Espectador

Como no es fecha FIFA, para el juego ante el combinado catracho el técnico Reinaldo Rueda utilizará a jugadores de la liga local, así muchos de ellos estén en plena pretemporada, como el delantero Miguel Ángel Borja, flamante contratación del Júnior para 2022.

Los “europeos”, que vienen con más ritmo porque el receso de fin de año en el Viejo Continente fue muy corto, llegarán apenas un par de días antes del choque ante los incas, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

La ovación de los hinchas del Atlético de Madrid a Radamel Falcao García

Pero a tres semanas de esa convocatoria, la gran incógnita para Rueda y su grupo de colaboradores es el desempeño de los jugadores, alguno de ellos con problemas físicos.

😊 ¡Qué bueno verte de nuevo Tigre! pic.twitter.com/MALtf0s5E2 — Atlético de Madrid (@Atleti) January 2, 2022

Este fin de semana Dávinson Sánchez fue la figura del Tottenham e incluso marcó el gol del triunfo sobre el Watford, por la Premier League, mientras que Radamel Falcao García jugó un cuarto de hora en la derrota del Rayo Vallecano en casa del Atlético de Madrid.

Yerry Mina no se ha recuperado de sus problemas musculares y no fue convocado para el duelo que perdió el Everton 3-2 en casa ante el Brighton. El técnico Rafa Benítez explicó que no sabe cuándo podrá contar con él. Su lesión no parece delicada, pero no ha logrado mejorar definitivamente.

El año de la verdad para la selección de fútbol de Colombia

Luis Díaz, quien fue elegido mejor jugador de la liga de Portugal por el diario deportivo O Jogo, está aislado porque dio positivo por covid-19, aunque se presume que regrese a prácticas durante esta semana, mientras que Matheus Uribe estará con los dragones el sábado ante Estoril.

Los colombianos en la Serie A de Italia vuelven a jugar este jueves. El Napoli de David Ospina se las verá con la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado, mientras que Atalanta enfrentará al Torino, seguramente con Luis Fernando Muriel como titular, pues Duván Zapata no ha sido dado de alta por una lesión muscular que sufrió hace 15 días. Según el departamento médico del club, El Toro podría volver a jugar en unas dos semanas.

Luis Díaz, le mejor jugador de la Liga de Portugal

James Rodríguez jugó el miércoles con el Al Rayyan y lo hará de nuevo mañana contra el Umm Salal, por la liga catarí, mientras que Juan Fernando Quintero será de la partida mañana en el duelo entre su equipo, el Shenzhen, y el Beijing Guoan, por los playoffs del torneo chino.

Quienes juegan en México, liderados por el reciente campeón Camilo Vargas y los laterales William Tesillo y Stefan Medina, regresan a prácticas esta semana y podrían ser convocados para el juego contra Honduras, que se disputará en Fort Lauderdale (Estados Unidos).

Davinson Sánchez y su buen momento en el Tottenham de Antonio Conte

A cuatro fechas del final de la eliminatoria, Colombia ocupa la cuarta posición en la tabla, con 17 puntos, los mismos que Perú, al que supera por mejor diferencia de goles. Chile y Uruguay tienen 16 unidades cada uno y Bolivia 15. Brasil (35) y Argentina (29) ya están clasificados a Catar, mientras que Ecuador (23) está muy cerca. En las dos jornadas finales, 24 y 29 de marzo, Colombia enfrentará a Bolivia y Venezuela.