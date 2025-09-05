No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Los retos de la selección de Colombia, a nueve meses del Mundial

Con la clasificación asegurada, Néstor Lorenzo y sus dirigidos deben enfocarse en recuperar el nivel y la solidez que les permitió alcanzar un invicto de 28 partidos y la final de la Copa América.

Luis Guillermo Ordoñez
05 de septiembre de 2025 - 11:24 p. m.
James Rodríguez ha sido el capitán de la selección de Colombia en la era Néstor Lorenzo.
Foto: Agencia EFE

El jueves, apenas terminó el partido contra Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, por la fecha 17 de la eliminatoria de la Conmebol al Mundial 2026, el cuerpo técnico, los jugadores y los dirigentes se quitaron un enorme peso de encima.

Celebraron hasta la madrugada, pero moderadamente. Primero en el estadio y luego en el hotel de concentración con sus familia. Tras medio viernes de descanso, en la tarde noche regresaron a entrenar, más relajados, con la tranquilidad que les brinda haber asegurado el tiquete a la próxima Copa...

@MemordonezLordonez@elespectador.com

