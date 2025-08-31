Los colombianos que quieren conquistar el boleto mundialista

James Rodríguez (i), Luis Díaz (c) y Richard Ríos, piezas claves de la selección de Colombia. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Néstor Lorenzo se hizo esperar pero ya definió el grupo de 26 soldados con el que va a librar las dos últimas batallas en la lucha por un cupo directo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Colombia llega con cuentas claras, pero con heridas abiertas: seis partidos sin ganar y la urgencia de reencontrarse con la versión que ilusionó a todo un país hace poco más de un año.

El primer obstáculo será la visita de Bolivia a Barranquilla, el 4 de septiembre (6:30 p.m.). La tricolor tiene la posibilidad de sellar su cupo mundialista a...