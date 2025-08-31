No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Los colombianos que quieren conquistar el boleto mundialista

La tricolor se juega la vida en la última doble fecha de las eliminatorias: dos batallas, un cupo directo y la necesidad de recuperar la confianza perdida.

Daniel Bello
Daniel Bello
31 de agosto de 2025 - 02:00 p. m.
James Rodríguez (i), Luis Díaz (c) y Richard Ríos, piezas claves de la selección de Colombia.
James Rodríguez (i), Luis Díaz (c) y Richard Ríos, piezas claves de la selección de Colombia.
Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Néstor Lorenzo se hizo esperar pero ya definió el grupo de 26 soldados con el que va a librar las dos últimas batallas en la lucha por un cupo directo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Colombia llega con cuentas claras, pero con heridas abiertas: seis partidos sin ganar y la urgencia de reencontrarse con la versión que ilusionó a todo un país hace poco más de un año.

El primer obstáculo será la visita de Bolivia a Barranquilla, el 4 de septiembre (6:30 p.m.). La tricolor tiene la posibilidad de sellar su cupo mundialista a...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

