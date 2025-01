Luis Amaranto Perea está muy cerca de cumplir su sueño de niño

Luis Amaranto Perea (izq.), asistente técnico de Néstor Lorenzo. Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Todos miraron a Luis Amaranto Perea, luego de que Radamel Falcao lo señalara desde el borde de la mesa. El lugar quedó en absoluto mutismo. Luis Muriel, José Pekerman y el Tigre, sentados al lado derecho del nacido en Turbo, giraron la cabeza casi al mismo tiempo para animarlo a hablar.

Al verse acusado, el defensor colombiano tomó el micrófono con valentía, asintió varias veces con la cabeza gacha y se dispuso a hablar. La primera pregunta de aquella gélida rueda de prensa, en la que Pekerman anunció que ninguno de los tres jugadores iría al Mundial del 2014, fue dolorosa e instintiva. El periodista supo resumir lo que todo un país sentía en una sola, breve, dramática y muy sentimental pregunta.

“Es la rueda de prensa más dura que he dado en toda mi carrera. Desde niño soñé con la posibilidad de ir a un mundial. Así que saber que no voy a cumplir mi sueño es algo durísimo…”, dijo, mientras los ojos de Pekerman, su entrenador, se detenían mirando la nada, y mientras la mirada de El Tigre Falcao se posaba en la copa de agua que tenía justo enfrente, en absoluto, ausente. Titubeó y siguió adelante con su respuesta. “Dentro de esta tristeza que hoy me invade, intento sacar fuerzas de donde, realmente, no tengo, pero la vida continúa. Por algún motivo hoy no puedo estar, pero espero que la vida me siga recompensando, igual que lo ha hecho hasta ahora, en otras muchas ocasiones”, dijo para finalizar.

Luego soltó el micrófono y lo dejó, huérfano, al lado suyo, con empatía y complicidad. Falcao tomó la palabra entonces, y respondió a la pregunta lamiendo con delicadeza la herida de las cuatro caras largas que estaban sentadas frente a las cámaras y los flashes, enfrentando la cruda realidad.

La selección de Colombia no contó con esas tres figuras en aquella cita mundial. Y hay muchas especulaciones alrededor de lo que hubiera podido suceder si tanto Radamel, como Perea y Muriel hubieran acompañado al equipo. Si hubieran podido aportar sus goles, su entrega, y su fiereza dentro del campo.

Todo dentro del universo de la especulación es posible, pero pocos habrían apostado que Luis Amaranto Perea, que en aquella rueda de prensa estaba abatido y decepcionado, podría cumplir su sueño de ir a un Mundial, 12 años después, como asistente técnico. Al lado de Néstor Lorenzo, el exdefensor tiene un asiento reservado para viajar a la Copa Mundial de la FIFA del 2026 si logran clasificar.

Por el momento, la selección de Colombia se encuentra cuarta y aunque aún faltan seis fechas para que todo se defina, el presente de la selección parece indicar que Amaranto podrá cobrar revancha, con una sonrisa, sobre ese torneo tan esquivo y tan preciado. Las palabras de aquella tarde triste fueron proféticas. Parece que la vida lo ha recompensado con otra oportunidad.

El siguiente partido de Colombia será contra Brasil, el 20 de marzo. Perea estará en el banquillo, sufriendo de una forma diferente a como lo hizo por 14 años como jugador, cuando vistió, con la misma alegría y orgullo, las camisetas de Independiente Medellín, Boca Juniors, Atlético de Madrid y Cruz Azul. Se acerca el grito de desahogo, y el alivio de cumplir el sueño de aquel pequeño joven de Turbo, de su papá y de su hermano Rodolfo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador