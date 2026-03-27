Luis Díaz habló del fallo de Luis Suárez: “seguro que en el Mundial las va a meter todas”

Luis Díaz le pasa la pelota a Luis Suárez dentro del área de Croacia. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La selección de Colombia sufrió este jueves un traspié en su preparación rumbo al Mundial de 2026 al caer 2-1 frente a Croacia este jueves en Orlando, en el primero de los amistosos de la Fecha FIFA. El resultado, más allá de ser un ensayo, dejó sensaciones encontradas y despertó preguntas sobre el rendimiento colectivo de la tricolor.

El partido arrancó de la mejor manera para el equipo de todos con el gol de Jhon Arias al minuto 2, tras una acción que tuvo participación de Luis Díaz y Johan Mojica. Sin embargo, Croacia reaccionó rápido e igualó al 6’ con Luka Vuskovic. Luego, al 43’, Igor Matanovic puso el 2-1 definitivo.

En medio de un juego parejo, una jugada puntual pudo cambiar el rumbo. Al minuto 28, Luis Javier Suárez quedó frente al arco tras un gran pase de Díaz, pero no logró conectar bien y la pelota siguió de largo. El fallo revivió recuerdos recientes de opciones desperdiciadas en partidos clave.

Tras el encuentro, Luis Díaz se refirió a la acción y respaldó públicamente a su compañero y tocayo, quitándole dramatismo al error. El extremo, titular en la derrota ante Croacia, destacó que este tipo de situaciones hacen parte del proceso de corrección previo a una competencia grande como el Mundial.

“Fue brutal porque habíamos hecho una buena jugada, muy bonita, era solo empujarla, como solemos decir. Esto ya nos ha pasado y es mejor que le pase ahora. Estoy seguro que en el Mundial las va a meter todas. Se trata de eso: aprender, corregir y seguro la próxima lo va a meter”, dijo Díaz.

Luis Suárez debutó con la selección Colombia en 2020, aunque su consolidación llegó en 2025 gracias a su buen momento con Almería. Desde entonces ha ganado espacio en el proceso de Néstor Lorenzo. El delantero samario ha disputado nueve partidos con la Tricolor y suma cuatro goles.

Con su buen presente en Europa, Suárez se perfila como el delantero titular para Lorenzo en el Mundial de 2026. Su explosión goleadora en Portugal lo respalda, pues en la presente temporada con Sporting acumula 33 goles y siete asistencias en 42 partidos, números que lo han convertido en la principal carta ofensiva del equipo.

La selección de Colombia buscará pasar el mal trago de la derrota con Croacia este domingo 29 de marzo (2:00 p.m.) cuando enfrente a Francia en Landover, en el cierre de su participación en esta Fecha FIFA. El duelo servirá como termómetro de alto nivel para medir el estado del equipo, a poco más de dos meses del inicio de la máxima cita.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador