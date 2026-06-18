Luis Díaz: “Yo creo que hoy en día estoy en mi mejor momento”

Luis Díaz (izq.) ante la marca de Abdukodir Khusanov en el partido entre Colombia y Uzbekistán. Foto: EFE - Isaac Esquivel

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Luis Díaz fue la gran figura de Colombia en la victoria 3-sobre Uzbekistán en la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026. El extremo guajiro tuvo una noche perfecta en su debut mundialista, pues anotó y asistió, registros que le permitieron ser reconocido por la organización como el jugador más destacado de los primeros 90 minutos de la tricolor en Norteamérica.

Díaz fue determinante en los dos primeros goles colombianos. En el primer tiempo, su remate cruzado pegó en el palo, pero después encontró con un pase preciso a Daniel Muñoz para el 1-0. Ya en el segundo tiempo, tras una asistencia de Gustavo Puerta, definió con categoría para devolverle la ventaja a la Selección con el 2-1.

El propio Díaz explicó las dificultades que enfrentó el equipo contra Uzbekistán: “Era un rival muy duro, muy complicado y sabíamos que se iba a tornar el partido así. Pero bueno, como te dije hace un momento, es el primer partido, quieres hacer las cosas muy bien y a veces no te salen tan bien porque te ponen en contra todo ese estado anímico”.

Sobre la reacción de Uzbekistán y el cierre del partido, el guajiro agregó: “Hemos controlado parte del partido. Ellos mejoran en la segunda mitad y luego concretamos el tercero que para nosotros fue súper importante. Los que entraron la verdad que estuvieron increíbles. Felicitarlos también a ellos”.

Más allá de su rendimiento en el Mundial, Díaz es hoy el futbolista colombiano de mejor presente en la élite europea. En el Bayern Múnich se ha consolidado como pieza clave del esquema, con goles, asistencias y un nivel sostenido que lo ubica entre los extremos más determinantes del continente en la temporada.

El propio extremo respaldó esa lectura sobre su nivel actual: “Yo creo que hoy en día estoy en mi mejor momento. Físicamente me siento muy bien, mentalmente también, familiarmente también. Estoy tratando de trabajar de una buena manera. Este Mundial para mí es súper especial. Es mi primer Mundial, entonces tengo que trabajar duro”.

Colombia, el gran ganador de la primera fecha

Con los resultados de la jornada inaugural, Colombia terminó siendo la selección más beneficiada del grupo. La victoria sobre Uzbekistán y el empate de Portugal permiten que la Tricolor tome una ventaja temprana en la tabla y afronte las próximas fechas con un escenario favorable.

Apenas se ha disputado una jornada y todo sigue abierto, pero el equipo de Néstor Lorenzo dio el primer paso que necesitaba. En un Mundial donde varios favoritos ya han encontrado dificultades, Colombia comenzó sumando tres puntos y enviando un mensaje importante dentro de una zona que promete mantenerse apretada hasta el final.

Así está la tabla del Grupo K

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