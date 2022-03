Luis Fernando Muriel: “La actitud y las ganas de ir al mundial no son negociables”

Luis Muriel (d) de Colombia disputa el balón con Moisés Villarroel Angulo (c) de Bolivia durante un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022. Foto: Ricardo Maldonado Rozo

Primera rueda de prensa de cara al partido contra Venezuela por la última fecha de las eliminatorias a Catar. Luis Fernando Muriel y Carlos Cuesta estuvieron atendiendo a medios y dieron sus primeras impresiones de lo que será el compromiso en el vecino país y contra la selección que dirige un viejo conocido: José Néstor Pékerman.

Primero habló Muriel, que reafirmó la tranquilidad que sintió la selección al vencer a Bolivia el pasado jueves por 3-0: “Sabíamos lo que representaba el hecho de no marcar goles, era un peso grande. Finalmente, con el gol de ‘Lucho’, la pudimos quitar y generar esa tranquilidad dentro del grupo para anotar más y ganar un partido importante. Sabíamos que ellos nos plantearían un esquema así y se plantearon unos movimientos basados en la virtud de cada uno de nosotros, que entendíamos que podíamos jugar en varias posiciones y no cumplir una función fija”.

Sobre el compromiso del próximo martes contra Venezuela, el delantero de Atalanta dijo que: “Es un partido que se juega casi que a muerte. Por el conocimiento del profe Pékerman y que siempre sale a buscar los partidos, nos esperamos un equipo propositivo. Nosotros queremos sacar el resultado adelante, también esperando otros resultados para jugar el repechaje”.

De igual forma, Muriel dijo que hasta esta tarde se harían sesiones de entrenamiento para preparar el partido contra Venezuela, pues ayer fue jornada de descanso y el planteamiento que se piense para el martes empezará a trabajarse en cancha desde hoy. “Lo que será nuestro planteamiento y el esquema lo trabajáremos en estos días. Ayer (viernes) fue una jornada tranquila y de descanso, todavía no hemos entrado en el partido de Venezuela como tal, a partir de la tarde vamos viendo lo que vamos a realizar. Lo que sí es seguro es las ganas, el deseo y la actitud que no es negociable para este partido, eso es lo que la selección pondrá en el campo. Casi todas las selecciones cuando juegan de visitante tratan de esperar un poco al local, yo creo que nosotros tenemos que tener la paciencia suficiente y estudiar muy bien lo que nos vamos a encontrar”.

Por su parte, Carlos Cuesta, que sueña con jugar su primer mundial con Colombia, afirmó en primera instancia que: “Nosotros, como Selección, tenemos la consigna de tener un grupo fuerte, unido, que pueda defender bien y después desplegar un fútbol en ataque que nos permita ganar los partidos. Si uno ve los goles encajados, son muy pocos”.

Sobre volver a ganar después de siete partidos y llegar con vida a la última jornada de las eliminatorias, el central del Genk comentó que: ““Volver a ganar es un respiro para todos. Tener la ilusión viva de poder llegar al Mundial, lo es todo en este grupo”.

“La intención es clasificar. El planteamiento ya lo veremos. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico, somos conscientes de que se debe salir a ganar, desde la inteligencia, el juego y la concentración que tenemos. No podemos estar ansiosos con lo que pase en otros juegos, porque no lo podemos controlar”, dijo Cuesta sobre la mentalidad y preparación emocional que deben tener los jugadores para manejar la presión de ganar en condición de visitante y no distraerse por el resultado que se dé en el juego entre Perú y Paraguay.

Colombia deberá vencer a Venezuela y esperar que Perú no le gane a Paraguay en Lima. La otra opción para que el combinado nacional se quede con el cupo a repechaje es que empate con la vino tinto y que los dirigidos por Ricardo Gareca pierdan en casa, así como en ese escenario habría que esperar que Chile no derrote a Uruguay.