Luis Javier Suárez, el goleador que jugaba descalzo en Santa Marta

La historia del delantero de la tricolor no arrancó en Maturín, sino en una cancha polvorienta, donde aprendió a convertir los sueños en goles.

Redacción Deportes
10 de septiembre de 2025 - 10:20 p. m.
Luis Javier Suárez de Colombia celebra un gol este martes, en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Venezuela y Colombia en el estadio Monumental de Maturín, en Maturín (Venezuela).
Luis Javier Suárez de Colombia celebra un gol este martes, en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Venezuela y Colombia en el estadio Monumental de Maturín, en Maturín (Venezuela).
Foto: EFE - Ronald Peña R

Luis Suárez nació para ser goleador. No hablo del uruguayo, sino del colombiano que vio la luz en Santa Marta, tierra mágica y ancestral donde la Sierra Nevada se funde con el mar imponente y con el conocimiento de los taironas.

Creció en el barrio Los Almendros, al norte de la Perla de América, como reseña el diario magdalenense Código Prensa. Bajo el sol ardiente y los atardeceres anaranjados más hermosos de Colombia, jugaba descalzo en la cancha polvorienta del sector.

Allí goleaba en porterías improvisadas con piedras como...

Por Redacción Deportes

