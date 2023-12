“Voy como un niño en su primer día de clases”, Mackalister sobre su convocatoria

AMDEP2123. BOGOTÁ (COLOMBIA), 08/03/2023.- David Macalister Silva de Millonarios celebra un gol hoy, en un partido de la Copa Libertadores entre Millonarios y Atlético Mineiro en el estadio El Campín en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

¡Sueño cumplido! En la tarde de este lunes, el técnico argentino Néstor Lorenzo reveló los primeros jugadores convocados a la selección de Colombia para los amistosos frente a Venezuela, el domingo 10, y contra México, el sábado 16 de diciembre.

Dentro de la convocatoria, además del regreso de David Ospina, se destacó el primer llamado a David Mackalister Silva, capitán de Millonarios y quien se venía destacando en el fútbol colombiano desde hace varias temporadas.

‘Macka’, en su llegada a Bogotá con el equipo albiazul tras el partido en Cali frente a América, habló con los medios sobre los sentimientos que le dejó esta oportunidad con la tricolor.

¿Qué dijo Mackalister?

“No sabía absolutamente nada. Vine a saber del llamado como a las diez de la mañana. El que medio me contó fue Fernando Uribe, él me mandó tres corazoncitos: amarillo, azul y rojo y me dijo: “felicitaciones”. Yo pensé que me iban a molestar o alguna broma. Ya luego el profe, Alberto Gamero, me contó”, dijo Mackalister.

“Voy como un niño que va a su primer día de clases. Tengo mucha gente a la cual agradecerle. Entre esos, a nuestra hinchada, a los directivos, al profe y mis compañeros. Yo creo que uno logra este mérito por el trabajo en equipo. Como equipo es que las individualidades resaltan. Le agradezco a la hinchada, a Dios, a los directivos. Yo creo que me quedo hasta sin palabras, la verdad”, agregó.

“Como en la película: esta parte de mi vida se llama felicidad. Todavía me erizo, es algo que soñé y que hoy gracias a Dios puedo cumplir. Entre ayer y hoy ha sido una montaña rusa de emociones por todo lo que hemos vivido. El tiempo de Dios es perfecto, estoy muy agradecido”, comentó.

“Es una felicidad muy difícil de describir, para mí esto es un sueño cumplido, el sueño de todo jugador es vestir la camiseta de su selección. Sentí que mucha gente se alegró por esta bella noticia hoy y esto es muy gratificante. Gracias a Dios por enseñarme a esperar”, sentenció.

Dos jugadores de Millonarios, además de Mackalister, fueron convocados a la selección. Se trata del portero Álvaro Montero y el creativo Daniel Cataño. De igual manera, estará Carlos Andrés Gómez, quien también tuvo su proceso en el equipo embador.

Estos son los convocados:

Alejandro Rodríguez – Deportivo Cali

Álvaro Montero – Millonarios FC

Andrés Reyes – NY Red Bulls (USA)

Brayan Vera – Real Salt Lake (USA)

Carlos Andrés Gómez – Real Salt Lake (USA)

Daniel Cataño – Millonarios FC

David Ospina – Al-Nassr FC (KSA)

David Mackalister Silva – Millonarios FC

Devan Tanton – Fulham (ENG)

Diber Cambindo – Cruz Azul (MEX)

Henry Mosquera – RB Bragantino (BRA)

Ian Poveda – Leeds United (ENG)

Jader Quiñones – América de Cali

Jimer Fory – Deportivo Pereira

Juan Camilo Hernández – Columbus Crew (USA)

Juan David Mosquera – Portland Timbers (USA)

Jorman Campuzano – Boca Juniors (ARG)

Mateo Cassierra – Zenit (RUS)

Samuel Velásquez – Atlético Nacional

Sebastián Gómez – Coritiba (BRA)

📝 𝘾𝙤𝙣𝙫𝙤𝙘𝙖𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖 𝙎𝙚𝙡𝙚𝙘𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝘾𝙤𝙡𝙤𝙢𝙗𝙞𝙖 𝙙𝙚 𝙈𝙖𝙮𝙤𝙧𝙚𝙨



Ellos son los elegidos por Néstor Lorenzo para los amistosos 🆚 🇻🇪 y 🇲🇽



🔗 https://t.co/qToe7uTn3D#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/KN2j66YLac — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) December 4, 2023

