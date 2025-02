Manuela Paví, la reina del fútbol femenino de Colombia en 2024

Manuela Pavi, exjugadora de Deportivo Cali celebrando uno de sus goles en la final contra Santa Fe en la Liga Femenina 2024. Foto: EFE - Carlos Ortega

Un viernes, después del trabajo, a Eyber Paví lo esperaban unos niños en su casa. “Don Paví, es que no sabemos cómo decirle. Manuela está escondida porque cree que usted la va a regañar… por jugar fútbol”, le dijeron aquella tarde de 2008. Su corazón latió con fuerza. No tenía idea de que su hija jugaba, y la sorpresa no terminaba ahí.

“¿Usted no la ha visto, don Paví? ¡Manuela es la que nos hace los goles en el equipo! El domingo tenemos partido y la necesitamos”, insistió uno de los niños. Entre la sorpresa y el calor sofocante...