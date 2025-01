Manuela Vanegas estará fuera de las canchas por un largo rato, ¿qué le pasó?

Manuela Vanegas ha sido una ficha clave con la selección femenina de Colombia. Foto: manuvanegas_02

Justo previo al inicio de la temporada de la selección femenina colombiana, el equipo ya recibió su primera mala noticia. Manuela Vanegas, jugadora del Real Sociedad español, sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en su pierna derecha que la mantendrá fuera de las canchas por aproximadamente siete meses.

“Manuela Vanegas, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el partido jugado contra el FC Barcelona el 5 de enero. Tras la realización de pruebas diagnósticas complementarias y obtener opiniones expertas sobre la opción terapéutica más apropiada, será operada en las próximas semanas por el doctor Javier Albillos en Policlínica Gipuzkoa”, informó el club sobre la defensora.

La lesión de la antioqueña no solo pondrá fin a su acción en la Liga F de España, sino que tampoco podrá estar en dos importantes torneos de la selección de Colombia. Este 2025, la tricolor dirigida por Ángelo Marsiglia participará de la She Believes Cup (20 al 27 de febrero) y la Copa América de Ecuador (12 de julio al 2 de agosto) y lo más probable es que Vanegas no haga parte de las convocadas.

¿Real Madrid perderá su interés por Manuela Vanegas?

El contrato entre la Real Sociedad y Manuela Vanegas está por terminar y justo el Real Madrid había empezado a fijarse en ella. El club merengue, en el cual se encuentra la también colombiana Linda Caicedo, sonaba como la próxima casa de la antioqueña.

“Si bien es cierto que ya hay más clubes que se han interesado en su situación y que no hay nada concreto con el Madrid, sí que se han producido los primeros contactos entre ambas partes”, informó el medio Relevo hace algunos días.

Natalia Arroyo, directora técnica del Real Sociedad, ya se había pronunciado sobre el futuro de la colombiana: “si ella quiere y el club quiere, estará con nosotras. Van a renovar las que quieran, pero el club siempre va a estar por encima de cualquier nombre”.

Por ahora, Manuela Vanegas deberá pasar por el quirófano y dar lo mejor de sí durante el proceso de recuperación.

