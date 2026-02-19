Mariana Silva, la pieza bogotana de la máquina tricolor

Mariana Silva en acción con la selección de Colombia durante el Sudamericano Femenino Sub-20 de Paraguay 2026. / FCF Foto: FCF

La selección de Colombia vive una jornada decisiva en el Sudamericano Femenino Sub-20 de Paraguay. Se mide con Brasil, un rival histórico que siempre es de cuidado, y al que debe vencer. Para lograrlo la tricolor necesita que todos sus engranajes funcionen y así quedarse con los tres puntos. Una de las piezas claves del funcionamiento de esa máquina llegó desde Bogotá al mediocampo para liderar una nueva generación con hambre de gloria. Se trata de Mariana Silva, promesa de Independiente Santa Fe, quien desde los 16 años ya tiene un contrato...