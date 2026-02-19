Publicidad

Mariana Silva, la pieza bogotana de la máquina tricolor

La volante de Santa Fe, quien porta el “10” en la espalda, es una de las fijas en el esquema de Carlos Paniagua para el Sudamericano Sub-20 de Paraguay 2026.

Daniel Bello
19 de febrero de 2026 - 12:00 p. m.
Mariana Silva en acción con la selección de Colombia durante el Sudamericano Femenino Sub-20 de Paraguay 2026. / FCF
Foto: FCF

La selección de Colombia vive una jornada decisiva en el Sudamericano Femenino Sub-20 de Paraguay. Se mide con Brasil, un rival histórico que siempre es de cuidado, y al que debe vencer. Para lograrlo la tricolor necesita que todos sus engranajes funcionen y así quedarse con los tres puntos. Una de las piezas claves del funcionamiento de esa máquina llegó desde Bogotá al mediocampo para liderar una nueva generación con hambre de gloria. Se trata de Mariana Silva, promesa de Independiente Santa Fe, quien desde los 16 años ya tiene un contrato...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

