“Me preocupa”: Néstor Lorenzo confesó qué piensa del presente de James en España

Néstor Lorenzo, con James Rodríguez, en un entrenamiento de la selección de Colombia. Foto: Agencia EFE

Néstor Lorenzo le concedió una entrevista a Clank Media, canal de YouTube de Juan Pablo Varsky , en la que abordó varios temas relevantes sobre la selección de Colombia. En la conversación, el entrenador habló del subcampeonato en la Copa América, contó algunas anécdotas sobre su relación con Pékerman y expresó su preocupación por el presente irregular de James Rodríguez en el Rayo Vallecano de España.

El técnico también reveló detalles íntimos sobre su llegada al cargo y las primeras conversaciones que sostuvo con el capitán del seleccionado nacional. Al asumir la dirección, Lorenzo se propuso evaluar el compromiso de los jugadores, incluyendo al mediocampista.

“James necesita competir más”: Lorenzo

Sobre James Rodríguez, Lorenzo contó cómo fue el primer acercamiento con el jugador: “Apenas llegué a Colombia, dispuse un viaje a Europa y pasé por Catar. Fui a verlo a él porque estaba allá y estaba jugando poco. Le dije: ‘¿Vos querés estar en la selección?’. Lo comprometí y me dijo: ‘Néstor, yo por la selección hago cualquier cosa’. Y le dije: ‘Bueno, no puedes estar jugando acá’”.

Lorenzo destacó el esfuerzo que hizo James para cambiar de entorno y mantener su nivel competitivo. “Él mostró compromiso yéndose, renunciando a mucho dinero para irse primero a Grecia, después a Brasil. Él fue buscando la forma de estar en un fútbol más competitivo y competir para jugar”.

Sin embargo, el presente del volante en el Rayo Vallecano genera inquietud en el entrenador. “Claro que me preocupa. Hablo continuamente con él, tiene que jugar, tiene que buscar la forma de competir... Un poco en Rayo pasó eso. El técnico no fue el que lo pidió y hay una resistencia a que juegue más. No cuestiono la decisión de nadie, pero sí es importante hablar con el técnico antes”.

El seleccionador también aconsejó a James y a otros jugadores sobre la importancia de elegir ligas competitivas. “Muchas veces los jugadores me llaman para contarme sus ofertas. Uno siempre les da mensajes con respecto a la proyección. Yo les digo: ‘No me puedo meter en sus bolsillos. Si quieres ir a Qatar o a Arabia, ve’. Yo, como seleccionador, les aconsejo ir a un fútbol competitivo”.

Néstor Lorenzo también habló de la selección de Colombia

El balance sobre la final de la Copa América dejó lecciones claras para Lorenzo. “Vi que nos costó físicamente, sobre todo el alargue. Los jugadores que salieron estaban acalambrados, jugamos seis partidos en 20 días, Argentina en 24. La semifinal, Argentina jugó un día antes que nosotros, son cosas que afectaron. Fuimos a ganarlo, pero sabíamos que el partido largo no nos convenía”.

El entrenador analizó la jugada del gol y el rendimiento en los últimos partidos. “Pasaron muchas cosas, quedamos abiertos. No cometimos la falta del riesgo, nos pasó ahorita en los partidos que perdimos. Hace tres partidos que venimos con 10 u 11 amonestados que si les sacan amarilla no juegan el próximo partido. No nos suspendieron a ninguno, no podemos ser tan inocentes”.

Además, reflexionó sobre la importancia de la experiencia en momentos clave. “Si hubiéramos bajado en el momento justo a Enner Valencia o al boliviano que nos hizo el gol, hubiera dicho ‘valió la pena’. Es las ganas de estar, de no quedar fuera del equipo”.

Richard Ríos y ‘JuanFer’ Quintero y otros temas que tocó Lorenzo

En cuanto a Richard Ríos, el técnico destacó su crecimiento. “Hoy en día, el jugador que no juega en Uruguay, Argentina o Paraguay le cuesta el uso del cuerpo para ganar la posición. El jugador que va a Europa de pronto es muy pulcro y yo a Ríos le veía cualidades para espacios reducidos. Los dos años que lo fuimos viendo vi que aprendió a hacer recorridos largos. Es un volante ideal cuando está bien”.

Sobre la importancia de Juan Fernando Quintero, Lorenzo elogió su capacidad técnica y visión. “Es un ser entrañable, entiende todo, entiende más de lo que entiende un jugador normal. Juanfer tiene una sabiduría fuera de la cancha que se equipara a su calidad y su sabiduría dentro de la cancha”.

También mencionó a Jhon Córdoba y Rafael Borré como piezas fundamentales. “A Córdoba no lo ven en Krasnodar, es un fútbol muy intenso el ruso. Córdoba es impresionante allá, los goles que hace, se pelea con todos los defensores, siempre va para el frente. Por otro lado, Rafa (Borré), tácticamente, es de los mejores que tenemos. Entiende los movimientos, como presionar, él lo hace perfecto, a muchos les cuesta”.

Finalmente, Lorenzo habló de su relación con José Pékerman, resaltando la influencia que tuvo en su carrera. “José vino a Argentinos Juniors como ayudante de Trillini, yo estaba en novena u octava. Cuando se fue el Tano, que José iba a quedar como coordinador de juveniles. En seguida tuvimos onda porque empezó a trabajar en el día a día”.

El entrenador reveló que en varias ocasiones fue considerado para dirigir a Colombia antes de aceptar. “Cuando nos fuimos con José de Colombia, al poco tiempo me llamaron y yo dije que no. No correspondía porque hacía cuatro meses me había ido con José y dije que no era el momento. Después, me volvieron a llamar cuando agarró Rueda al irse Queiroz”.

La entrevista completa de Néstor Lorenzo con Clank Media: video

