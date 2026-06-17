Mire el primer gol de Colombia en el Mundial: lo hizo Daniel Muñoz con pase de Lucho | video

Daniel Muñoz, autor del primer gol de la selección de Colombia en el Mundial 2026. Foto: AFP - CARL DE SOUZA

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El primer gol de Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 llegó este jueves por la noche en la Ciudad de México. La anotación llevó la firma de Daniel Muñoz, quien apareció en el momento justo para romper el empate con Uzbekistán y encender la ilusión de la afición tricolor en el Estadio Azteca.

Hasta ese momento, el encuentro había sido muy cerrado. El seleccionado asiático ocupaba bien los espacios, defendía con orden y le dejaba muy poco margen a la tricolor para acercarse al arco rival. Sin embargo, cuando el partido parecía atascado, una genialidad de Luis Díaz permitió abrir el camino hacia el gol.

El extremo guajiro, que minutos antes ya había estrellado un remate en el palo con un remate cruzado, cambió el rol de finalizador por el de asistidor. El atacante del Bayern Múnich filtró una pelota aérea hacia el centro del área uzbeka, donde apareció Daniel Muñoz, quien atacó el espacio como si fuera un delantero de área.

Allí conectó la pelota con un puntazo que fue suficiente para superar la resistencia del portero Utkir Yusupov y vestir de júbilo las tribunas del Azteca. Por algunos segundos hubo incertidumbre, pues la posición del defensor antioqueño no parecía del todo clara. Incluso él mismo celebró mientras miraba de reojo hacia el juez de línea.

No obstante, no hubo nada que reclamar. La jugada fue revisada y el VAR terminó validando la anotación de Daniel Muñoz. El lateral del Crystal Palace se convirtió así en el primer futbolista de la selección colombiana en marcar en esta Copa del Mundo y en uno de los protagonistas de la jornada.

Curiosamente, Muñoz fue el segundo jugador nacido en Colombia que celebró un gol en este Mundial. El primero había sido Julián Quiñones con la selección de México. El atacante, oriundo de Magüí Payán, Nariño, fue el encargado de inaugurar la cuenta de anotaciones de esta cita orbital en la victoria 2-0 del anfitrión sobre Sudáfrica.

En La Sede, la sección deportiva de El Espectador, estaremos pendientes de todos y cada uno de los detalles del recorrido de Colombia en el Mundial 2026. Seguiremos de cerca los partidos, las historias y los momentos que vayan marcando el camino de la tricolor en esta nueva aventura mundialista.

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