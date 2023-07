“Mis jugadoras tenían miedo”: DT de Irlanda sobre amistoso cancelado con Colombia

Colombia e Irlanda en el partido amistoso de este viernes que terminó suspendido. Foto: Getty Images

Solo habían pasado 20 minutos de partido cuando, este viernes, el encuentro entre Colombia e Irlanda, en la preparación del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda, se canceló.

La razón fue que Irlanda tomó la decisión de no continuar adelante con el compromiso, alegando que las jugadoras de Colombia habían sido demasiado físicas y el juego se tornó “muy violento”.

Todo después de que una de las jugadoras del cuadro europeo, Denise O’Sullivan, tuvo que ser retirada hacia el hospital tras una dura entrada de una de las colombianas.

La versión de la retirada de las irlandesas coincidió, en parte, con las explicaciones de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que, a través de un comunicado , explicó que fueron las europeas las que dieron por terminado el encuentro.

“Si bien todos los procesos y entrenamientos de nuestras selecciones se enmarcan en las reglas del juego, la sana competencia y el FairPlay, entre otros, respetamos la decisión de nuestra selección rival”, aseguró la Federación.

La versión de la entrenadora de Irlanda: “Nunca había visto algo así”

La polémica por la cancelación del encuentro siguió después con la explicación de las partes involucradas. Vera Pauw, entrenadora de Irlanda, dio su versión de lo sucedido.

Aparentemente, según la DT de las irlandesas, la selección de Colombia estaba jugando demasiado agresiva, a pesar de tratarse de un amistoso. Pauw aseguró que se acercó a Nelson Abadia, entrenador colombiano, para apaciguar el ritmo, en aras de proteger las dos nóminas de cara al Mundial, pero obtuvo una respuesta negativa.

“Nosotros no somos un equipo que le tememos al contacto físico normalmente, eso lo saben. Pero, estamos a días del Mundial y varias de mis jugadoras tenían miedo de lesionarse”, explicó Pauw en rueda de prensa.

“Mis jugadoras tenían miedo y estaban desanimadas. Fui hacia el entrenador de Colombia para ver si podíamos llegar a un acuerdo juntos, ya que ambos queríamos ir a la Copa del Mundo, y él me dijo que el juego brusco era de ambos lados. Nosotras no hicimos ni una falta, él no se hizo cargo”, agregó la estratega.

Además, Vera Pauw aseguró que fue el árbitro quien tomó la última palabra, luego de tomar en consideración la postura de Irlanda y de hablar con las dos Federaciones. “Es la primera vez en mi carrera que veo que un amistoso termine así”, finalizó la entrenadora.

“Son unas nenas”: Daniela Caracas, defensora de Colombia

No muy distante de lo que contó la entrenadora de Irlanda fue la versión de la defensora Daniela Caracas, quien habló con varios aficionados de la selección a las afueras del recinto en el que se celebró el partido.

“Son unas nenas —refiriéndose a las jugadoras irlandesas—. Hubo una falta, se quejaron y se pusieron a mirar si iban a jugar o no. Entonces el técnico —Nelson Abadía— dijo: “no, no vamos a esperar a que ellas decidan””, aseguró Caracas.

La jugadora de la Selección Colombia, Daniela Caracas explicó la razón de la suspensión del partido ante la selección de Irlanda.



El partido se acabó a los 20 minutos tras una fuerte entrada a Denise O'Sullivan de Irlanda.



Ahora, pasada la polémica, Colombia jugará con China este domingo en su último paso antes del mundial, que empieza este 20 de julio y en el que la selección nacional debutará el 24 contra Corea del Sur.

